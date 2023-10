VIDEO: una pareja de casados se hace viral en TikTok por celebrar su aniversario con una sesión fotográfica en Starbucks

A través de la plataforma donde los videos se hacen virales en cuestión de segundos, TikTok, circula un video de una pareja que antes de celebrar su matrimonio por el Registro Civil, fue a tomar sus sesión de fotos a una popular cafetería, Starbuks.

Posan fuera del establecimiento con su orden para llevar Foto: @Kaaryvega

Se trata de Edgar Cortes y Karime Vega, una pareja que celebró su matrimonio en 2022, quienes recientemente, a través de la cuenta de Kary como se hace llamar la novia en la plataforma de origen Chino, compartió un video de su sesión de fotos antes de contraer nupcias.

A un año de casados, reviven el amor

En las imágenes compartidas por la cuenta @kaaryvega en TikTok, se ve a la pareja jugueteando y caminar en dirección a la popular cafetería de la cadena Starbucks, el cual, contrataron a la empresa de fotografía para eventos "Eucalipto Weddings", quienes les hicieron su sesión fotográfica tanto al interior como al exterior del establecimiento.

Los cafés que pidieron Edgar y Karime en la cafetería Foto: @Kaaryvega

La pareja revela que son grandes fanáticos de la cafetería que no podían faltar las fotos en el lugar, motivo por el que posaron con sus respectivo vestido de novia y traje en la barra. A Edgar se le ve con un café "grande", mientras que a Karime se ve con uno alto.

Celebran un año de casados

Con la canción "Can't take my eyes on you", de la banda Boys Town Gang, Karime compartió el video titulado, Ya casi nuestro aniversario en el que mostraron varios momentos de la sesión de fotos con la descripción: "Nosotros antes de la fiesta civil y de la fiesta, ¿Vamos por un Starbucks?", razón por el que se volvió muy popular el video en la plataforma.

La paraje posó en la barra del estableciemiento Foto: IG @Kaaryvega

El video cuenta con más de 261 mil likes, casi cinco millones de reproducciones en TikTok, con poco más de cinco mil comentarios, felicitando a la feliz pareja por su primer aniversario.

SIGUE LEYENDO

Una enorme cucaracha se pasea en la vitrina de comida de Starbucks y aterroriza a clientes | VIDEO

La cajera del Starbucks enamora con su belleza y alegría al estilo Vanellope de "Ralph el demoledor"

DRV