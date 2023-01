¿Las tienes? 5 joyas que debes usar todos los días para atraer la suerte

Una de las principales metas de millones de personas es atraer la buena suerte y la fortuna tanto a su hogar, como a su día a día, además que se vea reflejada hasta en el mínimo aspecto de sus vidas como en la relación amorosa, de trabajo o financiera. Aunque es fácil atraer estos dos propósitos con rituales o cambios pequeños o decoraciones en el hogar, como colocar plantas según la técnica del Feng Shui, también es posible hacerlo con el cuidado personal.

Con lo anterior no sólo nos referimos a lo que se hace por la salud física y espiritual, sino también con lo que llevamos todo el día como es el caso de joyas. En otras ocasiones te hemos contado que hay algunas piezas que no pueden faltarle a nadie, incluyendo sus piedras de nacimiento con las que atraer la suerte será aún más sencillo, o bien, asegurarse de tener otro tipo de alhajas que sirvan como amuleto de abundancia que termine por repercutir y conseguir el éxito hasta en el más mínimo aspecto de la vida.

¿Cuáles son las joyas ideales para mejorar la suerte?

Antes de darte a conocer la lista de alhajas que te ayudarán a mejorar tu buena suerte es importante recordar que también hay que implementar otras técnicas para atraerla aumentarán los resultados. Por otro lado, cuando mencionamos a las joyas pasa lo mismo que con las piedras de nacimiento que se pueden llevar todo el tiempo para siempre tener esa protección tan necesaria para el diario, entre las ideas más populares destacan:

Presume el mejor estilo y atrae la buena suerte. (Foto: Pexels)

Collares

Anillos

Aretes

Pulseras

Llaveros o cualquier otro accesorio que sirva de decoración

Herraduras

En collares, pulsera, dijes o cualquier otra joya como un broche para la ropa, siempre se debe de lucir la forma curva de las herraduras y es que desde el siglo IV en occidente se le relaciona mucho con la suerte. Por si fuera poco, para muchas culturas, este símbolo también representa una forma de protección contra todo mal y de ahí que no sorprende su uso en todo tipo de decoración para el hogar o que se cuelgue en la entrada de las casas.

Elefantes

Aunque la pureza del oro se ha relacionado por años con la buena suerte, no siempre se tiene que llevar de esta forma para atraerla y es que hay símbolos que ya por sí mismos influyen en esa energía como es el caso de los tréboles; sin embargo, no son los únicos, pues es muy sabido que los elefantes también se asocian a ella. Así que entre tus joyas, ya sea que las lleves puestas o no, o bien, que el dije te acompañe en la cartera. Un aspecto muy importante es que este animalito siempre debe de tener la trompa levantada para así atraer todo lo positivo.

Llaves

La importancia de llevar llaves en forma de joyas y no las que todos los días abrimos la puerta de casa o el auto, radica en que por siglos han sido vistas como una forma de conectar con los dioses y, por lo tanto, tienen ese poder de atraer todo lo bueno y lo positivo, incluyendo la buena suerte. Pero un truco del que poco se habla es que este amuleto tiene mejores intenciones cuando alguien lo regala.

(Foto: Pexels)

Mano de Fátima

Aunque para muchas personas este símbolo está cargado con una connotación religiosa, tiene una larga lista de cualidades y energías positivas; una de ellas es la buena suerte y la abundancia y es por ello que siempre se sueñe colocar junto a espejos o monedas de oro, pues de esta forma también se asegura la prosperidad económica.

Cuarzo rosa

Finalmente, pero no menos importante son las joyas con cuarzos y como cada uno tiene su propio significado resulta relevante explicar que el rosa está asociado con la buena suerte y de ahí que muchas personas lo usen o tengan en casa como una forma de también atraer las mejores energías y promover la protección. Por otro lado, no se puede olvidar que la mejor suerte que otorga es a las personas solteras, pues también está asociada con el amor.

