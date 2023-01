¿El alaciado con keratina es peligroso?, la verdad de su relación con el daño renal

El mundo de la belleza es muy extenso y así como muchas personas constantemente buscan productos con ingredientes naturales, así como libres de crueldad animal, hay quienes se mantienen atentos a la relación del uso de cosméticos o tratamientos para el cabello, como es el caso de aquellos con keratina, para determinar si hay algún riesgo potencial para la salud. Pues como se sabe de sobra, muchos de estos artículos tienen ingredientes químicos en bajas cantidades, pero que no evitan que una de cada tantos usuarios sufra de las consecuencias.

Uno de los ejemplos más recientes de lo anterior es la reacción que tuvieron al menos 26 mujeres de Israel al realizarse un alaciado con keratina, una sustancia que es muy utilizada en el mundo de la belleza para restaurar el cabello, pero que tras someterse a dicho procedimiento comenzaron a presentar síntomas relacionados al daño renal agudo. De acuerdo con Mayo Clinic, esta enfermedad avanza muy rápido y en cuestión de días lleva a las personas al hospital ya que:

"Cuando los riñones pierden de repente la capacidad de filtrar los desechos de la sangre, pueden acumularse niveles nocivos de deshechos, y puede desequilibrarse la composición química de la sangre", lo que ocasiona una larga y variada lista de síntomas.

Podría deberse al uso del ácido glicólico. (Foto: Pexels)

¿Pero de dónde surgió todo esto? Durante los primeros días de enero se dieron a conocer los resultados de una investigación realizada en Israel en la que se relacionó este problema de salud con el alaciado con keratina y los ingredientes de los productos que se utilizan. Tal es el caso de los derivados del ácido glicólico que de acuerdo con la publicación, "se consideran seguros cuando se usan por vía tópica", pero no se descartan los riesgos de absorción que termina con una "toxicidad renal asociada con su uso".

Aunque en el estudio se mencionan a 26 pacientes con daño renal agudo tras realizarse esta alternativa relacionada a la belleza, se debe de tomar en cuenta que no fueron casos continuos ni recientes, sino que el total fue tomado desde 2019 y hasta 2022. Posteriormente, los expertos concluyeron que todas las afecciones fueron ocasionadas por la "exposición previa a tratamientos de alisado capilar" lo que pone en la mira a la sustancia antes señalada, pero aún hacen falta investigaciones que confirmen esta relación.

"La nefropatía aguda por oxalato fue el hallazgo dominante en las biopsias renales, lo que puede estar relacionado con la absorción de derivados del ácido glicólico y su metabolismo a oxalato", se detalla en la publicación.

El uso del calor para este tipo de tratamientos también ocasionaría que la sustancia se convierta en un formaldehído. (Foto: Pexels)

Por supuesto, el hecho ha llamado la atención mundial y muchas personas se han puesto en alerta a pesar que los propios investigadores resaltaron que "se necesitan más estudios para confirmar esta asociación", que al menos en los casos detectados inició con náuseas, vómitos y dolor abdominal, además de erupción en el cuero cabelludo en sólo 10 pacientes, todos entre las 24 y 72 horas posteriores al alaciado.

Sobre ello la Química Farmacéutica Bióloga y creadora de contenido, Jessica Lakshmi, advirtió no sólo que no hay que alarmarse por las bajas cifras, sino también que no por esta investigación hay que dejar de usar los productos con keratina, mismos que se encuentran desde tratamientos como este que está en la mira, hasta opciones al alcance de todos como es el caso de champús, acondicionadores o cremas. Pues la sustancia que el estudio relacionó con el daño renal agudo no está directamente en ella.

"Pero el ácido glicólico no se deriva de la keratina, sino que es parte de las cremas o los tratamientos que se utilizan para hacer este tipo de alaciados", precisó en un video de TikTok.

Por otro lado, Jessica Lakshmi también detalló que antes muchos productos de belleza utilizaban formaldehído, pero su uso se suspendió debido a que se ha comprobado que es cancerígeno y además puede causar daño fetal, por lo que ahora se recurre al ácido glicólico, que "con el calor puede también convertirse en un formaldehído y este se libera sobre todo cuando utilizamos calor y le damos con la secadora", algo que se realiza con los alaciados de cabello.

Uno de los síntomas del daño renal agudo es el dolor abdominal. (Foto: Pexels)

¿Qué otros riesgos de salud existen por tratamientos como este?

El pasado mes de octubre también se dio a conocer un estudio en el que participaron 33 mil 947 mujeres de Estados Unidos y se identificó que los productos químicos para alaciar el cabello sí aumentan el riesgo de cáncer de útero, ya que éstos "pueden contener sustancias químicas peligrosas con propiedades cancerígenas y disruptoras endocrinas".

"Los investigadores encontraron que las mujeres que reportaron el uso frecuente de productos para alisar el cabello, definido como más de cuatro veces en el año anterior, tenían más del doble de probabilidades de desarrollar cáncer de útero en comparación con aquellas que no usaron los productos", dijo el National Institutes of Health en un comunicado de prensa.

