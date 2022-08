Diabetes: ¡Cuídate del estrés!, los altos niveles pueden incrementar la glucosa

La diabetes es una de las enfermedades más peligrosas que existe a nivel mundial y aunque es muy común escuchar de ella hay una larga lista de factores que se desconocen y que son de suma importancia para cuidar de la salud. Uno de los errores en los que mayormente se cae es pensar que con una buena alimentación y ejercicio será suficiente para evitar complicaciones graves como problemas cardíacos, pérdida de la visión e incluso un mal funcionamiento de los riñones.

Sin embargo, todo lo anterior tan solo es parte de las complicaciones que se pueden presentar al no atender la diabetes, ya sea porque el paciente desconoce que la tenga o porque ignora las recomendaciones médicas. Pues otra de las razones que puede causar problemas de salud es tener altos niveles de estrés, mismos que pueden incrementar la glucosa en la sangre y a la larga traer complicaciones de salud.

¿En qué se relaciona el estrés con la diabetes?

Es importante recordar que cuando una persona tiene diabetes el cuerpo deja de producir insulina o la produce en cantidades inferiores y, por lo tanto, se "afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía", explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Esto ocurre porque tras alimentarnos el organismo convierte los alimentos en glucosa (también conocida como azúcar) para posteriormente liberarla en el torrente sanguíneo, pero al no haber las cantidades adecuadas de insulina, la glucosa no es capaz de llegar a as células, donde se usa como energía.

Es importante aprender a controlar el estrés para evitar problemas de salud. (Foto: Pexels)

Lo anterior ocasiona que el azúcar se almacene en el torrente sanguíneo y a la larga puede ser un factor para desarrollar otros problemas de salud. De hecho, también se sabe que los altos niveles de estrés también pueden influir en alterar las cantidades de glucosa y también ocasionar malestares en las personas con diabetes.

De acuerdo con los expertos, en respuesta al estrés, el cuerpo comienza a liberar diversas sustancias como la adrenalina y el cortisol, mismos que circulan por el torrente sanguíneo y a la vez elevar la frecuencia respiratoria, dos factores que juegan un papel importante en los pacientes con diabetes, ya que pueden llegar a incrementar la glucosa, un problema que puede extenderse si el estrés no se controla.

Algo importante a señalar es que el estrés no sólo eleva la azúcar en la sangre, en especial en las personas con diabetes tipo 2, pues según Healthline, "las personas con diabetes tipo 1 pueden tener una respuesta más variada. Esto significa que pueden experimentar un aumento o una disminución de sus niveles de glucosa en sangre".

Es por ello que en ambos casos se recomienda a los pacientes con cualquiera de los tipos de diabetes que cuando sientan que hay momentos estresantes en su vida, se trate de estrés físico o mental, se realice un seguimiento en los niveles de glucosa para determinar de qué forma le está afectando. Asimismo, puede comentarlo con su médico para que juntos se personalice una atención y evitar complicaciones a la larga.

Por otro lado, es importante que el paciente aprenda a controlar el estrés, ya que incluso quienes están sanos y presentan altos niveles de éste pueden desarrollar una larga lista de problemas en la salud como presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión o ansiedad, problemas de la piel, como acné o eczema, así como problemas menstruales.

