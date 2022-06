Diabetes: Estos son los diferentes tipos y sus síntomas

La diabetes es una de las enfermedades más comunes y que suele casar preocupación entre la población por los riesgos de la salud que se ven implicados; sin embargo, un error muy común es confundir los diferentes tipos que hay de esta enfermedad, pues los más comunes son tres, aunque los expertos han identificado hasta cinco, mimos que se pueden presentar por diferentes razones que van desde el estilo de vida de una persona, hasta factores hereditarios.

En general, la diabetes se presenta cuando existen niveles altos de glucosa en la sangre, es decir, la encargada de dar energía al cuerpo y hacer que llegue a las células gracias a la insulina, que también se ve afectada, ya sea al no usarse de forma correcta o al no generarse, y por lo tanto la azúcar se queda atascada en la sangre. De acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK, por sus siglas en inglés), esta enfermedad no tiene cura.

Así que si has escuchado hablar de esta enfermedad o alguien de tu familia la tiene, puedes conocer más al respecto y cómo actuar, pues actualmente se conocen cinco tipos de diabetes conocidas como tipo 1 y 2, la gestacional, la monogénica y la relacionada a la fibrosis quística.

El bajar de peso e implementar una dieta saludable ayuda a controlar la diabetes. (Foto: Pexels)

Diabetes tipo 1

En este primer caso los pacientes, principalmente niños y adultos jóvenes, el cuerpo no tiene la capacidad de producir insulina, por lo que la glucosa no se puede convertir en energía ni llegar a las células, pues se sabe que el sistema inmunitario destruye las células en el páncreas que ayudan a la formación de insulina.

Debido a esto, las personas que reciben el diagnóstico de diabetes tipo 1 tienen que seguir un tratamiento en el que se incluye inyectarse insulina todos los días, pues de esta forma el cuerpo es capaz de funcionar adecuadamente. De lo contrario, el exceso de glucosa que permanece en la sangre e incrementa el riesgo de problemas de salud como un coma diabético, daños en el corazón, ojos, riñones, nervios, encías y dientes.

Algunos de los síntomas son tener mucha sed, orinar frecuentemente, sentir mucha hambre o cansancio, pérdida de peso, llagas, piel seca y picazón, hormigueo en los pies y vista borrosa, según explica el sitio especializado Medline Plus.

Diabetes tipo 2

Por otro lado, en este tipo de diabetes "el cuerpo no produce o no usa la insulina adecuadamente", explica el NIDDK y se trata del tipo de diabetes más común entre la población y aunque puede presentarse en cualquier edad, es más frecuente que se diagnostique en personas de mediana y la tercera edad. Asimismo, se sabe que algunos factores que pueden provocarla son el tener sobrepeso, no realizar actividad física e incluso por genética, es decir, que en la familia haya otros casos.

Asimismo, se sabe que los síntomas más comunes son los mismos que los de la diabetes tipo 1, aunque muchas personas con diabetes tipo 2 no presentan señales o son tan leves que pasan desapercibidas. También es importante mencionar que la enfermedad comienza con resistencia a la insulina.

Diabetes gestacional

El embarazo puede suponer muchos riesgos para la salud de las personas gestantes, una de las más comunes es la diabetes gestacional; en casos como estos la enfermedad suele desaparecer cuando el bebé nace. A pesar de ello, el riesgo sigue presente en el organismo, ya que hay mayor probabilidad que se sufra diabetes tipo 2 en cualquier etapa de la vida. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), "por lo general aparece a la mitad del embarazo".

Aunque este tipo se puede controlar cuidando el estilo de vida, como una buena alimentación y ejercicio, "algunas veces la madre también necesitará insulina". Y a diferencia de otros casos, la diabetes gestacional no suele causar síntomas que adviertan que algo anda mal con la salud, pues como mucho las personas gestantes suelen tener "aumento de la sed y la micción más frecuente".

Tras el embarazo con diabetes gestacional se corre mayor riesgo de tener diabetes tipo 2. (Foto: Pexels)

Diabetes monogénica

El cuarto de los tipos es la diabetes monogénica conocida como un "conjunto heterogéneo de enfermedades que tienen en común la presencia de hiperglucemia", es decir, glucosa alta en la sangre, señala la revista Nefrología de la Sociedad Española de Nefrología. La gran diferencia respecto a las otras es que es "mucho más rara".

"La a diabetes monogénica se presenta con diferentes grados de hiperglucemia crónica y abarca un amplio espectro de fenotipos. Éstos incluyen la diabetes mellitus neonatal, también denominada diabetes monogénica de la primera infancia, la diabetes del adulto de inicio en la juventud (MODY), síndromes asociados con resistencia extrema a la insulina y otros síndromes poco frecuentes en los que la diabetes es una más de una pléyade de manifestaciones, como el síndrome de Wolcott-Rallison o el síndrome de Wolfram", explican los expertos.

Diabetes relacionada con la fibrosis quística

En este caso es importante señalar que el diagnóstico y tratamiento de la diabetes son diferentes a los otros tipos, por estar relacionada con la fibrosis quística. De acuerdo con la Fundación para la Fibrosis Quística (CFF, por sus siglas en inglés), quienes tienen este tipo "deberían poder hacer todo lo que deseen, incluso comer todos los alimentos que quieran", aunque tiene algunas características del tipo 1 y 2.

Con la diabetes relacionada con la fibrosis quística los pacientes tampoco producen suficiente insulina y resistencia a ella, pero al no tener diabetes debido a factores como el sobrepeso, el CFF advierte que las personas diagnosticadas con este tipo "no deben tratar su diabetes limitando el consumo de calorías o perdiendo peso".

En lo que respecta a los síntomas, se sabe que algunas personas con fibrosis quística pueden no presentar ningún síntoma, mientras que otras orinan con mayor frecuencia, beben más cantidad de líquidos, sienten cansancio, pierden peso e incluso presentan una disminución inexplicada de la función pulmonar.

