3 trucos infalibles para elegir un zapato y que te quede perfecto

Comprar un zapato tiene que ser una de nuestras mejores elecciones, ya que si no nos sentimos cómodos, nuestros pies se verán afectados. Es que saber elegir el calzado requiere de distintos conocimientos, por lo que no cualquier persona sabe hacerlo. Es que por más que sepamos nuestro número de talle, podría quedarnos mal e incómodos. Es por ello que hoy te enseñaremos algunos trucos vitales.

Llevar un calzado cómodo es importante debido a que nos asegurará un bienestar de todo el cuerpo, porque esa zona aguanta el peso, los huesos, ligamentos, articulaciones y nervios, entre otros. Por lo tanto, si no hacemos una buena selección, al caminar nos sentiremos incómodos y sufriremos con cada paso. A su vez, podrá causar la presencia de juanetes, fascitis plantar, hongos, dedos en garra, lesiones y hasta incluso acortamiento del tendón de Aquiles.

En consecuencia, un buen zapato debe reunir características específicas. Por ejemplo, el material elegido debe de ser transpirable y nunca plástico, con suela de material flexible y no deslizante, mientras que los tacones no deberán superar los 4 centímetros. Además, a la hora de elegirlo, también debemos tener en cuenta el terreno sobre el que vamos a usarlo: no es lo mismo caminar por ciudad que en el monte o en el verde césped y el asfalto.

Y para acertar, lo primero que debemos de tener en cuenta es que los pies ingresen sin realizar un gran esfuerzo. Después caminaremos para ver si nos encontramos cómodos con ellos y que no nos genere una rozadura en ningún sitio porque en el corto plazo podría dañarnos. Así mismo, los dedos del pie deben de tener libertad, por eso lo mejor es probárselos de pie, ya que en esta posición los dedos se aplastan y ocupan mayor superficie.

Foto: Pexels

En esta misma línea, es necesario checar que el número del calzado se ajuste nuestra necesidad. Para ello debemos introducir los pies y con los cordones desatados, empujarlos hacia delante. A continuación solo tenemos que tratar de introducir el dedo índice en la parte posterior. Si somos capaces y lo hacemos de forma sencilla, sin apenas presionar, es que hemos dado con el número correcto de zapato. Y si se trata de un botín de fútbol o hockey, es menester tener en cuenta que usaremos vendas y medias gruesas, por lo que quizás necesitemos un talle más.