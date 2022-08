5 errores de maquillaje que debes evitar después de los 50 años

El maquillaje y sus diversas tendencias son nuestros mejores aliados, pues nos ayudan a cubrir imperfecciones y resaltar nuestras mejores facciones para siempre lucir perfectas; sin embargo, hay muchos errores que incluso las más expertas pueden llegar a cometer y si bien de vez en cuando son perdonables, repetirlos todos los días y en todos nuestros looks puede llevarnos a lucir desaliñadas, fuera de tendencia e incluso agregarnos años de más.

Aunque cada quien elige las técnicas de maquillaje que más le gustan, no se debe olvidar que en el mundo de la belleza hay recomendaciones y consejos que no deben pasarse por alto, pues serán grandes compañeros de vida para siempre lucir hermosas, sobre todo después de los 50 años, cuando muchas mujeres suelen "casarse" con su imagen. Pero es importante recordar que el paso de los años va cobrando factura en nuestra piel y es por ello que también es necesario saber qué nos favorece y qué no después de cierta edad.

Sobre lo anterior, los estilistas hacen especial énfasis en dejar en el pasado las tendencias que ya no se usan y con ello lograr ese efecto rejuvenecedor en el que las arrugas o líneas de expresión no terminen por marcarse de más y con ello sumarnos años de más. Así que si tienes 50 o más años y llevas años con la misma técnica de maquillaje, hay unos cuantos errores que debes de reconocer para que comiences a evitarlos y luzcas perfecta y como toda una diva.

Evita aplicar demasiado producto. (Foto: Pexels)

Aplicar demasiado rubor

Uno de los errores más frecuentes es abusar del rubor, en especial en los pómulos y aunque no tienes que dejar de usarlo, la recomendación es aplicar muy poco producto y crear una difuminación perfecta para darle un aspecto más natural a la piel. Asimismo, en lugar de los rojos intensos, puedes aplicar tonos más rosados con los cuales no tengas que sufrir para lograr difuminar el maquillaje.

Evitar prestar atención a las cejas

Las cejas son nuestra carta de presentación y como te hemos contado en varias ocasiones el elegir un diseño incorrecto puede ser nuestro peor error y esto aplica para todas las edades. En los últimos meses hemos visto resurgir llevar las cejas ultra delgadas, pero es una tendencia que las mujeres de más de 50 años deben de evitar si no quieren agregar años de más a su rostro.

Y es que lo ideal para no lucir mayor es dejarlas lo más naturales posibles, ya sea con la técnica orgánica o la hiperrealista, pues así como muy delgadas es uno de los grandes errores de maquillaje, marcarlas de más puede engrosar las facciones y con ello agregar años de más en lugar de un efecto rejuvenecedor.

Recuerda, las cejas no van ni demasiado delgadas ni muy marcadas. (Foto: Pexels)

No limpiar la piel

En otras ocasiones te hemos contado sobre la importancia de aplicar el contorno de ojos, así como tener una rutina de skincare con la cual presumir una piel perfecta y esto es fundamental para realizar después de los 50 años, en especial minutos antes de iniciar a maquillarse, pues de lo contrario los productos pueden no adherirse bien a la piel y crear plastas que nos harán lucir desarregladas y fuera de tendencia.

Antes de maquillarte es importante tener el rostro limpio y bien hidratado, ya sea con cremas especiales o sueros, asimismo, se debe aplicar una capa de bloqueador solar para cuidarnos de los rayos del sol. Posteriormente se debe aplicar la base de maquillaje, siempre procurando no abusar del producto para que la piel se vea lo más natural posible y que con el paso de las horas no se generes cuarteaduras ni se marquen de más las arrugas. Es por ello que la hidratación es fundamental.

No tener los tonos adecuados

De acuerdo con los estilistas, el cuarto de los errores es no saber elegir los colores tanto de nuestra base como de las sombras y es que en el caso del primer producto, llevar un tono más claro o más oscuro también puede agregarnos años de más y ni hablar de lo terrible que luce cuando sólo se aplica sobre el cutis y se olvida difuminarlo con el tono del cuello.

Por otro lado, la recomendación sobre las sombras de ojos es apostar por los tonos nude o neutros, ya que ayudarán a difuminar las imperfecciones de la zona. Claro que esto no quiere decir que nunca se puedan aplicar los tonos más vibrantes, pues muchas famosas y divas de la moda nos han demostrado que es posible, el truco está en apostar por sus versiones en mate y evitar los tonos metálicos y con brillo, pues estos factores pueden hacer que se marquen las arrugas presentes sobre los párpados móviles.

No olvides que la limpieza también se realiza en tus brochas. (Foto: Pexels)

Solo apostar por delineados cat eye

Ya lo señalábamos arriba, lucir tendencias de maquillaje que ya pasaron de moda es otro de los errores más comunes y de los que debes comenzar a trabajar desde ya. En varias ocasiones te hemos contado todo sobre los delineados en tendencia que se pueden usar sin importar la edad, incluyendo aquellos arriesgados o poco comunes, pues el más común es el cat eye y lamentamos informarte que, ¡está fuera de las tendencias de 2022!

Ahora que ya conoces los errores de maquillaje más comunes puedes analizar tus looks y ver cuáles son los que pones en práctica para comenzar a evitarlos, sobre todo si ya llegaste a los 50 años y lo que quieres es lucir un rostro rejuvenecido.

SIGUE LEYENDO

El delineado ultra delgado clave para levantar los párpados caídos

Erika Buenfil: 3 delineados poco comunes para usar después de los 50 años

Este es el ingrediente que no deberías usar para alargar tus pestañas