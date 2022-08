Agua infusionada de menta y pepino: Remedio para olvidar problemas digestivos

Todos en algún momento hemos pasado por problemas digestivos como puede ser el estreñimiento o la diarrea que, aunque suelen tratarse de cuadros leves que en un par de días, para otras personas puede suponer el inicio de una mala racha en la que se hagan presentes otros síntomas que afecten la calidad de vida. La buena noticia es que la alimentación es clave para combatir este tipo de afecciones en el aparto digestivo, así como una buena hidratación y pare ello no hay mejor opción que el agua fusionada.

De hecho, al visitar a un profesional de la salud, siempre se recomienda acompañar un tratamiento prescrito con buenos hábitos alimenticios, ya que en la alimentación se encuentra la principal causa de problemas en el aparato digestivo, pues durante "la digestión, el alimento y las bebidas se descomponen en pequeñas partes (llamadas nutrientes) que el cuerpo puede absorber y usar como energía y pilares fundamentales para las células", según el sitio especializado Medline Plus.

Pero cuando algo falla comienzan a aparecer algunos síntomas que afectan la salud como es el caso el estreñimiento, la acidez, diarrea, náuseas y vómitos, dolor en el abdomen, sangrado e incluso problemas para tragar. La buena noticia es que en cuadros leves, cambiar los hábitos de alimentación puede ayudar mucho a controlar los problemas digestivos y si bien una dieta rica en fibra siempre se tiene en cuenta, muchas personas suelen olvidar una correcta hidratación y es por ello que en esta ocasión te compartimos todo lo que debes de saber sobre el agua infusionada.

Olvídate de todos los dolores por un mal funcionamiento del sistema digestivo. (Foto: Pexels)

Prepara agua infusionada para cuidar tu salud

Una de las bebidas más efectivas para erradicar problemas digestivos es el agua infusionada de menta, pepino y lima que no sólo es perfecta para cuidar de la salud en más de un aspecto, sino que también es muy fácil y rápida de preparar, por lo que no supone pretexto alguno para no hacerla y comprobar todos sus beneficios; sin embargo, antes de realizar algún cambio en los hábitos diarios es importante consultarlo con un profesional de la salud, ya que muchas veces los síntomas anteriores son la antesala de padecimientos que requieren un tratamiento especial.

A pesar de ello, este tipo de bebidas son muy recomendadas ya que ayudan a los pacientes a mantenerse hidratados, algo que siempre se busca durante la temporada de calor, mientras reciben todos los nutrientes de las frutas que se utilicen. La mejor parte es que con este tipo de recetas no se tienen que pasar horas en la cocina y tampoco hay que estarse recordando que se tienen que ingerir ciertos alimentos.

Ingredientes

1/2 pepino

1 lima

10 hojas de menta

250 mil de agua

Preparación

Lava y desinfecta bien los alimentos. Corta el pepino y la lima en rodajas delgadas y colócalos en un termo o jarra. Agrega las hojas de menta y finalmente vierte el agua. Con ayuda de una cuchara, mezcla todo el preparado y déjalo reposar al menos por una hora, aunque lo ideal es dejarlo reposar toda la noche. Bebe el agua a lo largo del día

Bebe esta agua a lo largo del día. (Foto: Pexels)

Aunque este tipo de bebida se puede preparar con todo tipo de frutas e incluso verduras, se debe ser muy cuidadoso con los alimentos que se elijan, pues no todos ayudarán a mejorar la salud del tracto digestivo. Es por ello que una de las recomendaciones ideales es mezclar pepino, menta y lima, tres alternativas que destacan por sus propiedades nutricionales.

Y es que el agua infusionada ayuda a no descuidar otro tipo de nutrientes que provienen de las frutas, mismas que son muy recomendadas para cuidar la salud del tracto digestivo, además procura la correcta hidratación, que también es fundamental para combatir problemas digestivos y complicaciones a causa de la deshidratación que puede ser muy grave, sobre todo cuando se habla de la diarrea.

En el caso de la receta anterior, destaca la presencia del pepino, ya que nos ayuda a estar hidratados por su alto contenido en fibra; mientras que al ser rico en fibra, fomenta la buena digestión al eliminar síntomas como la acidez y pesadez estomacal. Por otro lado, también te sorprenderá ver sus propiedades médicas, pues ayuda a reducir la presión arterial y que aporta vitaminas como la C que ayudará a tener una piel perfecta, mejorar la cicatrización y evitar el envejecimiento prematuro.

Asimismo, la menta es una planta con propiedades médicas en la que destacan sus propiedades para mejorar la salud del tracto digestivo, ya que ayuda a eliminar los dolores y cólicos abdominales, así como la inflamación. Finalmente, la lima es la encargada de estimular el sistema digestivo para un mejor funcionamiento y con ello ayudar a eliminar jugos digestivos, bilis y otros ácidos acumulados, por lo que el estreñimiento ya no será un problema.

