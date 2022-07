Victoria Ruffo revela su secreto de belleza, ¿cómo lucir perfecta después de los 60 años?

Victoria Ruffo se volvió viral en redes sociales, pero esta vez no por sus divertidos pasos de baile que han desatado cientos de memes e incluso polémicos comentarios por parte de otros famosos, el más reciente de ellos de su ex, Eugenio Derbez. Pues ahora, la actriz usó su voz para compartir su gran secreto de belleza y como toda una influencer recibió el apoyo de sus fanáticos, quienes afirmaron que ya extrañaban la sección "Ruffo consejos".

A través de su cuenta oficial de TikTok, Victoria Ruffo compartió el secreto mejor guardado de la historia y que quiso compartir con sus 1.9 millones de seguidores, por supuesto, en este consejo para lucir perfecta después de los 60 años aplicó su tan característico humor con el que de paso despertó las risas de sus fans, pues contrario a lo que se puede pensar, su tip de belleza no está relacionado ni al cuidado de la piel, ni del cutis, cabello o figura.

En esta ocasión, con la que la actriz trajo de regreso su aclamada sección "Ruffo consejos", afirmó que el secreto de belleza más polémico y a la vez menos conocido por la población es: "Camina siempre al lado de una persona más fea que tú; sígueme para más consejos". El video rápidamente acumuló más de 115 mil reproducciones y sus fans la llenaron de comentarios como "buena idea", "siempre lo hice", "mentira, todas son bellas", "ya lo puse en práctica" y "eres la mejor consejera".

Aunque el secreto de belleza de la actriz de telenovelas dijo lo anterior en tono de broma, lo cierto es que desde hace décadas es considerada como una de las famosas más hermosas y muchas personas se preguntan cómo es que Victoria Ruffo se ha cuidado con el paso de los años, pues incluso a los 60 sigue luciendo un cutis muy rejuvenecido y libre de imperfecciones.

Debido a lo anterior en más de una ocasión se ha convertido en tema de conversación para saber cuáles son sus secretos de belleza, mismos que llegó a confesar a finales de 2021 y contrario a lo que muchos piensan, detrás no hay rutinas extensas de belleza ni mucho menos procedimientos quirúrgicos.

"No soy una mujer que me esté poniendo ni me esté haciendo nada. Yo creo que ahí radica en que no vean cambios porque sigo siendo la misma, de repente a lo mejor botox o una estiradilla o algo ya viene un cambiecito del ojo, de la boca", dijo.