En simples pasos: el truco para limpiar una mesa de cristal sin dejar marcas

La limpieza de las mesas de cristal esconde distintos trucos y secretos. Es que la belleza de este tipo de material también lo convierte en uno de los más propensos a ensuciarse, en comparación con las mesas de madera, por ejemplo. Así mismo, además de las bacterias, polvo, marcas de dedos, las manchas causadas por alguna infusión o restos de comida atentarán contra la hermosura que representa este elemento en la decoración de cada hogar.

De acuerdo a especialistas, para eliminar la suciedad, las manchas y el polvo que hay en las mesas de cristal existen diversas alternativas, como las que te hablaremos a continuación. Siguiendo esta línea, la mejor opción será utilizar papel de periódico, representando un truco simple. En poco tiempo podremos hacer una bola de papel de periódico y pasarlo por toda la superficie de vidrio, descartando el uso de toallas, ya que dejarán pelusa acumulada.

Si este truco no te resulta efectivo o no tenés papel de periódico, existen otras opciones de limpieza. Se sugiere utilizar agua destilada y evitar agua de caño, ya que no dejará rastros de minerales, por lo que solo tendremos que mojar un trapo y limpiar la superficie. Otra alternativa radica en vinagre blanco y agua. El vinagre blanco no solo hará que tu mesa esté desinfectada, sino que luzca reluciente, por lo que lo mezclarás con un poco de agua en un recipiente. Luego, humedecerás un paño con la solución y frotarás la mesa.

Foto: Pixabay

A este listado de limpieza de manchas y polvo de las mesas de cristal se le puede sumar el alcohol, que ayudará especialmente a eliminar las marcas sobre el vidrio. Se deberá diluir alcohol en agua y limpiar con papel de periódico. Por último, especialistas recomiendan utilizar dentífrico, dado que sus propiedades son fundamentales. Utilizaremos una pequeña cantidad de pasta dentífrica y realizaremos movimientos circulares sobre la superficie. Luego agregaremos agua y puliremos con un paño o trapo seco.