Toma nota: el truco para hacerte un eyeliner perfecto en menos de 1 minuto

El maquillaje de toda mujer debe contar con un eyeliner perfecto que profundice la mirada y le otorgue una belleza inigualable. Sin embargo, esto no será simple ni sencillo ya que conseguir un delineado de similares características dependerá de la calidad del producto y de la técnica realizada, más allá de la combinación que se nos ocurra y de los colores seleccionados. Es por ello que te sugerimos probar con este truco para hacerlo en menos de un minuto.

No es un secreto decir que el eyeliner se convierte en un reto para todas las mujeres debido a que requiere de una técnica perfecta para que no se corra. Esto, en ocasiones, nos lleva a querer prescindir del delineado y lo eliminamos de nuestra tuina de maquillaje porque no queremos perder más tiempo y optamos simplemente por un poco de corrector y máscara de pestañas.

Pero tenemos que decirte que esta excusa dejará de ser justificada ya que hoy te enseñaremos una técnica de maquillaje que nos permitirá conseguir un eyeliner perfecto en cuestión de segundos, similar a las técnicas que te venimos enseñando desde hace un tiempo, con elementos simples como una pinza de depilar.

En esta ocasión, para lograr un eyeliner perfecto en menos de un minuto solo necesitarás tener a mano una esponja de maquillaje de forma triangular y el clásico delineador que siempre estás deseando. En consecuencia, solo siguiendo los pasos que te brindaremos a continuación harán que tu mirada sea la más intensa de la fiesta, generando la admiración del resto de los invitados.

Foto: Pexels

Para lograr potenciar la belleza de la mujer a través de esta técnica de maquillaje, el truco estará en pintar con el eyeliner uno de los picos de la esponja, siguiendo una línea horizontal que servirá para dibujar la raya en el ojo de la forma más fácil. Podrás retocar la raya varias veces hasta conseguir el diseño que quieres, pero está claro que la esponja aporta mucha precisión y un trazo muy sencillo.