¿Cómo puedo aceptar el matrimonio poliamoroso de mi hija?

Las relaciones de pareja se han transformado y dejado ver que otras formas de amor son posibles, pues además de la monogamia, existen otras alternativas como el poliamor en el que tres o más personas mantienen una relación amorosa simultánea. Aunque para las personas más jóvenes esto no supone un problema, para otras más puede causar conflicto al salirse de las "normas" que por décadas dominaron.

El ejemplo perfecto es el de este padre de familia, quien no deja de preguntarse cómo puede aceptar el matrimonio poliamoroso de su hija, pues la unión le hace pensar que algo está mal y aunque tiene muchas dudas sobre la decisión de su primogénita, no sabe cómo abordar el tema para que ella no se sienta atacada ni juzgada. Y con la esperanza de recibir consejos o ideas para mejorar su aceptación, se unió al foro virtual de Carolyn Hax.

"Nuestra única hija, una hija de unos 40 años, casada, con dos niños pequeños, nos dijo recientemente que tuvo un matrimonio poliamoroso. Lo insinuó con frecuencia durante un año y luego le pregunté directamente. El problema parece haber adoptado ahora por completo un nivel superficial de comunicación entre nosotros. Me envió un montón de artículos para leer sobre las maravillas del poliamor", explicó a los miembros del foro.

A pesar de la información que su propia hija les compartió, el padre asegura tener muchas dudas sobre el poliamor. "Sé que no es de mi incumbencia cómo llevan a cabo su matrimonio, pero graves dudas llenan mi cabeza y mi corazón", dijo al explicar que no quiere confrontar a su hija, ya que "es muy sensible a cualquier cosa que parezca crítica"; mientras tanto, ella sólo le ha recomendado trabajar en la aceptación.

Por supuesto, esto no ha calmado las dudas del hombre, pues afirma sentirse preocupado por el futuro, aunque desde su trinchera sí intenta apoyar a sus dos nietos preadolescentes. "Mi brújula moral dice que esto no está bien y lo veo como una búsqueda de atención. Como dije, la comunicación se ha vuelto muy superficial. ¿Tienen un consejo para mí?", escribió en el foro virtual.

No juzgar, mejor confiar en ella; estos son los consejos

Sobre el tema los miembros del foro pidieron que a pesar de ser su hija, lo ideal es "evitar el impulso de juzgarla" y, en su lugar, ver hacia el futuro con los estándares habituales como los que se aplican con una pareja de dos personas.

"Preocúpate por ella, confía en ella para que maneje su propia vida y no le des consejos a menos que te los pida. Si te ayuda, tomaré tu frase clave y la invertiré: sé que tu cabeza y tu corazón están llenos de graves dudas, pero no es asunto tuyo", advierten.

Por otro lado, hay quienes reconocen que tanto padre e hija están equivocados en lo que se dicen el uno al otro, "tú no 'necesitas' aceptar nada, más de lo que ella 'necesita' para llevar su matrimonio a tus estándares", comentan. En lo que respecta a la "brújula moral", detallan que lo ideal es trabajar y mantener una relación sólida y estable tanto con su hija, como con sus nietos.

"El camino hacia una relación sólida con su hija es, todos juntos ahora: preocuparse por ella, confiar en ella para que maneje su propia vida y no ofrecer consejos a menos que se los pidan. Es decir, no sea el juez de la relación".

SIGUE LEYENDO

"¿Puedo evitar tener nietos favoritos?"

"Me siento culpable porque mi mamá no será abuela"

Relaciones de pareja: "¿Los secretos con mi suegra son una forma de control?"