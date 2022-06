Canas: Así puedes ocultarlas con tinte sin tener que recurrir al negro

Las canas están de moda y muchas mujeres, entre ellas algunas famosas, están comenzando a dejarlas al natural para demostrar que también se puede lucir una melena gris o blanca sin perder el estilo; sin embargo, sabemos que muchas personas no aman esta tendencia, por lo que prefieren ocultarlas aplicando tinte, en especial el negro que siempre promete cubrirlas por completo al mismo tiempo que crea un tono uniforme en la melena.

Aunque el tinte negro es la opción más sencilla -e ideal para quienes lo aplican desde casa- para despedirse de las canas, no es la única alternativa. De hecho, muchos estilistas suelen recordar que existen otros tintes y técnicas que son perfectos para disimular la presencia de los cabellos blancos o grises, y a continuación te revelamos todo lo que debes de saber para variar el tono de tu cabello, pues los oscuros.

Las canas están de moda, pero no todas quieren lucirlas. (Foto: IG @freshbeautystudio)

Esto es lo que debes considerar antes de apostar por el tinte negro

Como te hemos contado en otras ocasiones, un color tan intenso como el negro no le queda a todos los rostros, pues en muchas ocasiones llevar el cabello de este color hace que las facciones se vean más marcadas e incluso, puede hacer que la persona gane un par de años visualmente. Ya que entre menos luz se refleje hacia el rostro, se "envejece", algo que buscan evitar quienes quieren cubrir las canas.

Así que no, el negro no es la opción ideal para rejuvenecer, aunque para determinarlo por completo es saber qué tipo de piel se tiene, es decir, cálida, fría o neutra. En los dos últimos el negro luce perfecto, pero para las pieles cálidas es necesario buscar tintes más claros que ayuden a que el rostro se vea perfecto. Aunque determinar el tipo de piel es una de las formas para renovar el look y esconder las canas, una forma más sencilla para saber qué tinte es el adecuado para cada persona, es prestar atención al color natural de la melena.

Una vez que se identificó si la melena es rubia, castaña clara u oscura, así como las múltiples variantes que puede haber de persona a persona, el siguiente paso es encontrar un tinte que iguale la intensidad del color propio. Este primer paso no suele causar mucho problema; sin embargo, el siguiente puede ser más complicado, ya que es la clave para que las canas queden ocultas está en buscar uno o dos tonos arriba del natural, con la intención de que no queden más claros que el resto.

El cabello negro requiere poco mantenimiento. (Foto: IG @ellaestilistas)

En caso de realizarse el cambio de color con un experto, todo lo anterior será más sencillo, pues sólo hay que indicarle cuál es el tono que se desea y él realizará las pruebas correspondientes para ver si se puede realizar el cambio de look; recuerda que cuando se aplica un tinte como el negro, retirarlo puede ser muy complicado e incluso con decoloraciones el trabajo puede resultar imposible; así que antes de intentar algo en casa consulta a un profesional para determinar si se puede trabajar el cambio de color o no.

Mientras que si se trata de una melena virgen, lo primero que hay que hacer es aplicar un champú morado para matizar las canas; con este paso también se asegura que no queden reflejos si es que se tuvo que someter la cabellera a una decoloración. Posteriormente, hay que aplicar el tinte más oscuro en las zonas más afectadas por las canas y el otro en el resto de la melena. Tras el peinado y secado del pelo, notarás cómo luce perfecto.

Finalmente, para quienes prefieren dejar su cabello en manos de expertos, se les puede pedir algún consejo para aplicar mechas, ya que hay muchas opciones que son ideales tanto para ocultarlas, como para comenzar con la transición hacia las canas. De hecho, dejar los mechones del pelo más cercanos al rostro con tonos más claros ayuda a dar luz al rostro y a rejuvenecerlo.

