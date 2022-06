Canas: Olvídate del tinte, las mechas espiga son ideales para renovar tu look

Por décadas se ha dicho que las canas son una forma de decir que no nos importa nuestra imagen y sobre todo se relacionan con la edad y pérdida de los "años dorados"; sin embargo, los paradigmas cambian y este 2022 muchas celebridades llegaron para ponerlas de moda, además de demostrar que no importa si la melena tiene mechones más claros que otros, pues sigue luciendo perfecta. Por supuesto, la tendencia puede causar conflicto para muchas personas que tienen miedo a comenzar con la transición.

Afortunadamente, para todas ellas existen muchas técnicas que se pueden aplicar en el cabello (y no, no hablamos del tinte negro), para que con ello poco a poco los tonos blancos y grisáceos comiencen a ganar terreno en la cabellera. En otras ocasiones te hemos contado del método Go Grey y ahora te revelamos todo sobre las mechas espiga que este verano serán tendencia, por lo que sirven de pretexto para realizarte un cambio de look.

Estas mechas son personalizadas según el tono del cabello. (Foto: IG @sarahjessicaparker)

¿Qué son las mechas espiga y cómo pedirlas?

Así que si quieres sumarte a la tendencia de celebridades como Sarah Jessica Parker y presumir tus canas con el mejor estilo, este verano debes renovar tu look con las mechas espiga que juegan con varios tonos de gris para lograr difuminar los cabellos que aún no se pigmentan naturalmente con aquellos en los que el blanco y gris tiene su aparición.

De acuerdo con los estilistas, esta técnica se ha convertido en una de las más solicitadas y para realizarla de forma correcta, los tintes a utilizar se deben personalizar para cada persona, pues las canas nunca tienen el mismo color en todas las melenas, ya que en algunas melenas lucen grises oscuras, en otras con tonos de gris claro y en algunas más, son blancas. Es por ello que primero se debe decolorar el cabello y posteriormente aplicar tintes claros, siempre jugando con las luces hasta lograr el difuminado adecuado.

A pesar de los tintes, las canas siguen visibles. (Foto: IG @gwynethpaltrow)

Incluso, hay muchos expertos que también juegan con algunos tonos de rubio o castaños para lograr que las canas se pierdan en la melena, pero no sin perder protagonismo. Asimismo, esto puede ser un gran secreto para rejuvenecer el rostro, ya que se llena de luz y, por lo tanto, se crea una ilusión en la que las líneas de expresión y arrugas "desaparecen", es por ello que siempre debe realizarlo un estilista que pueda destacar los mejores rasgos colocando los tonos y luces en las zonas adecuadas.

Otro de los puntos a favor de esta tendencia y por la que cientos de personas apuestan por ella es que permite que se genere una imagen muy natural sin que las canas tengan que ser teñidas. Por supuesto, también destaca por quedarle a todos los tipos de piel, desde los fríos hasta los cálidos y neutros, ya que son unas mechas totalmente personalizadas.

Estas mechas también se pueden realizar en cabelleras oscuras. (Foto: IG @roxycreationhair)

