Overol: 3 formas de usarlo este verano y presumir el mejor estilo

Una de las metas de muchas personas es tener el mejor estilo cada temporada y para lograrlo no hay mejor opción que seguir todas las tendencias del momento; sin embargo, no es la única opción, ya que un look perfecto también se puede conseguir con básicos del guardarropa, pues como te hemos contado en otras ocasiones, alternativas como el "coastal grandmother chic" tienen mucho protagonismo y son fáciles de lograr.

Por supuesto, las prendas que se lucen con el estilo anterior no son las únicas y para el verano hay una pieza que no puede faltar: el overol. Y es que al tenerlo se pueden lograr los looks perfectos para la temporada dando esa imagen casual y desenfadada que está de moda esta temporada; la mejor parte es que existen muchas formas de usar los overoles y lograr estéticas diferentes, pues para el street style el denim es perfecto, mientras que para algo aún más casual e ideal para una escapada a la playa, el lino y la manta son ideales.

Claro que las famosas han comenzado a dejar ver sus primeros looks en overol para usar en esta temporada de calor y entre ellas destaca Kendall Jenner, quien recientemente afirmó que esta es una de sus prendas favoritas y su manera de combinarla es ideal para una imagen relajada y siguiendo otras tendencias, como es el caso de llevar piezas oversize y holgadas para mejorar la imagen y el resultado es perfecto.

Kendall Jenner con overol. (Foto: IG @kendalljenner)

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo presumió su look e inmediatamente se volvió viral en redes, en especial entre los fanáticos del clan Kardashian-Jenner, pues la estética que consiguió es ideal para cualquier ocasión. La idea es usar un overol denim de corte recto, para seguir la tendencia de los jeans holgados que tanta popularidad ha ganado en los últimos meses; mientras que para combinar, una sudadera oversize en color verde logrará el contraste perfecto.

Más tarde, Kendall Jenner compartió una segunda opción para usar esta prenda y es con una blusa entallada, de cuello redondo y manga corta. De hecho, esta segunda opción es la favorita de muchas personas amantes de la moda, pues en redes sociales no sorprende ver que esta es la combinación más común y de hecho, hay quienes prefieren apostar por blusas de tirantes o un top strapless en color blanco para ir más en sintonía con el verano.

Así se logra el mismo estilo. (Foto: IG @kendalljenner, @doblerreclothing y @apocalypse.bazar)

Por otro lado, una tercera opción para usar un overol y tener la energía veraniega es olvidarse del denim, y en su lugar buscar algún modelo en lino o manta con los cuales se logrará una imagen más relajada y casual, apostando por lo boho-chic, que es un estilo magnífico para unas vacaciones en la playa. Cabe destacar que al usarse estas alternativas, también se logrará estar más fresca en los días calurosos.

La ventaja de esta última alternativa es que es la más fácil de combinar y si se usa desde la playa las personas se pueden olvidar de las sudaderas, blusas o tops, ya que el top del bikini será el mejor aliado para lucir a la moda y en caso de querer ir a nadar, el bañador estará listo por debajo del overol.

Este look es perfecto para la playa. (Foto: IG @vaaflor)

