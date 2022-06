5 bodies perfectos para usar este verano y presumir la figura al estilo de "La Bebeshita"

Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida como "La Bebeshita", se ha convertido uno de los rostros preferidos de TV Azteca y tras su paso por programas como "Venga a Alegría" o "MasterChef Jr", ha confirmado que tiene uno de los mejores estilos de las famosas y siempre lo adapta a cada temporada; es por ello que sus looks no pueden dejar de considerarse para lucir a la moda este verano.

Algo que ha demostrado "La Bebeshita" es que no tiene miedo a experimentar con la moda ni con su estilo, pues ha hecho suyas todas las tendencias no sólo para lucir hermosa, sino también para presumir su figura perfecta y llena de curvas. Para esto último, la influencer ha hecho suyos los bodies, ya que la ayudan a resaltar cada uno de sus atributos y si hay algo que podemos afirmar es que estas prendas son las grandes estrellas del verano.

Por supuesto, los bodies también deben seguir las mejores tenencias del año y sólo la famosa sabe cómo hacerlo con los mejores diseños en los que además de presumir unos brazos muy delgados, también está dispuesta a lucir atrevidos escotes en la espalda, uno de los detalles preferidos siempre que llega el verano, sobre todo si uno de los planes es ir de vacaciones a la playa. Es por ello que compartimos algunos de los looks con los que Alexis ha conquistado Instagram.

Body fucsia

Uno de los colores estrella de la temporada primavera/verano 2022 es el fucsia, por lo que si se quieren usar bodies en los próximos meses, no se debe dejar fuera esta colorida opción. Por supuesto, los diseños y modelos son muchos, y "La Bebeshita" destaca por llevar algunas de las tendencias más importantes del momento, como es el caso de la siguiente foto.

Pues su prenda destaca por un cuello en "V", así como mangas largas; sin embargo, para darle la vibra veraniega, los escotes a la altura de las abdominales son indispensables, pues es lo último en moda. De hecho, no sólo las famosas lo están llevando, ya que el mayo la reina de España, Doña Letizia, dio mucho de qué hablar por lucir un vestido con un atrevido escote como este.

Así presume sus curvas la youtuber. (Foto: IG @alexissoy)

Escote en la espalda

Los bodies con escotes en la espalda tampoco pueden faltar esta temporada y la miembro de "Venga la Alegría" lo sabe mejor que nadie. Para lograr una imagen sensual, se ha lucido con un body rojo de tirantes con el que dejó al descubierto hasta la espalda baja; claro que para balancear, el cuello tiene un corte en "U", ideal para que toda la atención se centre en la parte posterior del cuerpo.

Además, los expertos en moda han afirmado que las botas altas regresaron este verano para acompañar minivestidos y minifaldas, por lo que acompañar esta prenda con una falda será la mejor opción para resaltar la figura y lograr que las piernas se vean más largas que nunca.

El cabello suelto puede ayudar a disimular el escote. (Foto: IG @alexissoy)

En colores neón

Para este verano, las tendencias de moda también colocan a los colores neón como los protagonistas del año y aunque se pueden llevar en accesorios, "La Bebeshita" ha lucido un amarillo intenso en un ajustado body con el que causó sensación. Cabe destacar que para el verano también se pueden sumar otros detalles en las prendas con los cuales robar la atención de todos.

Una propuesta es que las mangas tengan flecos, que también están de moda, y con los que la colaboradora de "MasterChef Junior" impuso moda. Para combinar un diseño como este se pueden lucir botas con tacón.

Esta body es totalmente cerrado para que la atención se centre en los detalles de las mangas. (Foto: IG @alexissoy)

En tonos pastel y con cadenas

Otra opción menos llamativa es apostar por colores pastel, mismos que ayudan a lograr looks perfectos para el verano y "La Bebeshita" los ha lucido como nadie para presumir su figura. Sin embargo, une escote en "U" no es el gran protagonista, ya que para lucir en tendencia se pueden buscar diseños que jueguen con el modelo.

Una idea es esta de la influencer, quien en lugar de tirantes de tela, apostó por unos de cadena; asimismo, para resaltar una minicintura, agregó una cadena más en la zona que también le ayudó para sujetar una falda de tul.

Las cadenas para la cintura también están de moda. (Foto: IG @alexissoy)

Bodies con transparencias

Las prendas con transparencias han ganado mucha popularidad en todo tipo de looks y la mayor prueba de ello es que las hermanas Kardshian-Jenner los han hecho parte de muchos de sus looks. Y al ser todo un ícono de la moda en México, "La Bebeshita" no podía dejar de usarlos.

Con este body de manga larga, la youtuber presumió transparencias tanto en los brazos como en la espalda, un toque que resulta perfecto para este verano. Además, con un color como este es posible combinar los más encendidos, como unos tenis fucsia.

(Foto: IG @alexissoy)

