“La Bebeshita” aparece en silla de ruedas y preocupa a sus fans, “tengo que renunciar”: VIDEO

Daniela Alexis Barceló, quien es mejor conocida como “La Bebeshita” causó una gran preocupación entre sus seguidores debido a que apareció en silla de ruedas por lo que a continuación te contamos qué fue lo que le pasó y por qué culpó a Aristeo Cázares de su desgracia.

“La Bebeshita” dejó ver que se levantó con el pie izquierdo el domingo 29 de mayo pues desde que inició “Venga la Alegría Fin de Semana” la pasó muy mal pues para empezar terminó con la cara de Cynthia González entre sus glúteos debido a que en una dinámica la ex participante de “Enamorándonos” arrolló a su compañera de emisión y todo fue debido a que Daniela Alexis fue lanzada sobre una patineta por Aristeo Cázares y Yusef Farah.

Pese a que ambas involucradas en este accidente se llevaron unos cuantos golpes, lograron recuperarse de inmediato debido a que la situación les resultó sumamente cómica por lo que las carcajadas hicieron que dejaran atrás el dolor y continuaron el programa, no obstante, minutos más tarde ocurrió la tragedia que dejó a “La Bebeshita” en silla de ruedas”.

“La Bebeshita” da un mal paso y culpa a Aristeo Cázares

En otro momento del programa, los conductores e invitados de “Venga la Alegría Fin de Semana” participaron en el clásico juego de las sillas y como siempre sucede en esta dinámica, los empujones aparecieron por el afán de ganar, sin embargo, “La Bebeshita” se torció el pie y terminó en el suelo con un visible gesto de dolor, mientras que sus compañeros trataron de disimular la situación, sin embargo, en un video publicado por la producción del programa se pudo ver que la ex participante de MasterChef Celebrity necesitó que la atendieran los paramédicos pues el dolor era insoportable.

En el mencionado video se pudo ver que el tobillo de la también cantante se inflamó de inmediato, afortunadamente no hubo fractura, sin embargo, no le fue posible volver a caminar con normalidad y por ello tuvo que usar silla de ruedas.

“Bebés, me caí, di un mal paso que no debía dar, toda la culpa la tiene Aristeo porque no me ama y me traen en silla de ruedas (…) creo que tengo que renunciar al amor de Aristeo, eso es la única mala suerte aquí”, fueron las palabras de “La Bebeshita” mientras se grababa desde la silla de ruedas en la que se retiró de las instalaciones de TV Azteca.

Hasta ahora, “La Bebeshita” no se ha vuelto a reportar en sus redes sociales, sin embargo, se espera que en las siguientes horas ella misma de nueva información sobre su lesión y el tiempo que le llevará su recuperación.

