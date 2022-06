¿Si te arrancas una cana te salen más, verdad o mito sobre esta práctica?

La creencia popular indica que si notas una cana en tu cabello y la arrancas con el fin de no tener, éstas se multiplicarán, así en lugar de sólo una un puñado de estos cabellos blancos aparecerán. Esta forma de pensar no es más que un mito, ya que la de ello no depende que se formen.

Es necesario que recuerdes que las canas crecen debido a un proceso natural, se trata de la carencia de melanina, que es lo que color al cabello, así que puedes estar en calma que, aunque no sea una práctica que se recomiende, no hay riesgo de más.

Por otro lado hay cosas que sí puedes hacer para mantener sano tu cabello, así que aquí van algunas para que sea saludable y con brillo, pero sobre todo, para no caer en mitos.

1. Si lavas tu cabello con agua fría será más brillante, no es necesario que todo el proceso de limpieza lo hagas con agua fría, puedes comenzar con tibia y el último enjuague utilizarla tal cual sale de tu regadera.

2. Hay quienes piensan que lavar el pelo de forma cotidiana es malo, lo cual es un error, no es malo, lo que sí es que debes contactar a un dermatólogo que te diga cuáles son los productos que sirven para tu tipo de cuero cabelludo. De hecho no tener aseo sí puede causar problemas.

3. Atar el cabello hará que se te rompa, si es que lo aprietas de más o usas instrumentos muy agresivos, procura no darle vueltas demás a las ligas y si vas a usar pasadores que sean aquellos que tienen recubrimientos como plástico o tela.

4. Todos los días perdemos cabello, no es culpa de lavarlo, insistimos debes considerar cuáles son los productos que te quedan, pero esto también es un mito.

5. Desenredar el cabello mientras está mojado es mejor, pues así se evitará el quiebre, ya que se aprovecha que debido al agua tiene elasticidad, así que el mejor momento para ello es al salir de la regadera.

