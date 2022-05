5 claves para tener tu casa siempre ordenada

El mantenimiento del hogar requiere de innovación y frescura para que la suciedad y el desorden no se apoderen de los ambientes. En consecuencia, será vital implementar los siguientes trucos que te brindaremos a continuación para mantener el orden, proporcionándote felicidad, realzar la decoración de interiores y facilitar la limpieza.

En la habitación podrás contar con una cama alta con cajones, lo que te permitirá elevar el colchón del suelo, proporcionando mucho espacio para guardar y mantener el orden. Una solución que sustituirá a la típica cómoda o, incluso, a las cajoneras del armario. Ahorrándote también una gran cantidad de espacio que podrás ocupar para colocar otros accesorios.

Tener un carrito es uno de los trucos más efectivos ya que podrás trasladar lo que quieras (y quepa), ubicándolo en la cocina o en el baño, por ejemplo. La clave de su éxito, para que no sea un estorbo ni al mirarlo provoque urticaria, se encuentra en controlar el volumen de cosas que dejas en él para que no se vea abarrotado y encontrar un rincón en la estancia donde tenerlo sin que moleste. Mientras que por otro lado, una tercera clave pasará por contar con una mesa para el centro del ambiente y que contenga un hueco para guardar accesorios. Por lo tanto, este mueble multifunción hará que tu hogar tenga una decoración excéntrica y también para que guardes aquellas cosas que son de utilidad y no tienen un lugar fijo.

En el ABC del orden deberás contar con cajas que te ayudarán a la organización visual. Podrás adaptar su tamaño y material al lugar donde vas a ubicarlas y encontrar modelos en una amplia variedad de precios, para que tampoco te gastes una fortuna comprando algunas. Es importante que elijas la caja adecuada según el uso que vayas a darle y que logres que formen parte de la decoración del hogar.

Foto: Pixabay

El último de los trucos para garantizar el orden en tu hogar radica en contar con accesorios para la pared ya que el almacenamiento en vertical se ha puesto de moda en el diseño de interior. De sus estructuras podrás colgar barras, ganchos, estantes, botelleros, contenedores, revisteros.