Así puedes conservar el cilantro fresco para que dure varios días

El cilantro es un vegetal muy popular en México ya que integra distintas opciones gastronómicas y en algunos casos es la base de remedios caseros. Este superalimento es similar al perejil, por lo que su estado suele durar hasta 2 días. En consecuencia, te contaremos de qué forma prolongar las buenas condiciones para que puedas usarlo en distintas preparaciones.

Este vegetal se caracteriza por su gran cantidad de nutrientes, minerales y aceites, entre los que podemos mencionar vitaminas del grupo A, K, B, C y E, esto adicional a ser una fuente efectiva de calcio, potasio, magnesio y fósforo. Su importancia en el marco de una dieta sana nos lleva a intentar conservarlo la mayor cantidad de tiempo posible, por lo que te sugerimos probar con algunos trucos como los que te brindaremos a continuación.

Especialistas afirman que el cilantro se podrá conservar en la heladera y para que dure más tiempo se le podrá añadir sal. En consecuencia, habrá que lavar muy bien el cilantro y secarlo con papel de cocina. Después, picar sus ramas y hojas y mezclarlas con sal, siguiendo las siguientes proporciones: dos cucharadas de sal de mesa por media taza de cilantro. Después, colocarás la mezcla en un tarro de vidrio, tapándolo y guardándolo en la nevera. Para utilizar esta sal de cilantro, solo tienes que sustituir la sal normal indicada en la receta por la misma cantidad de esta mezcla. Así, aportarás sal al mismo tiempo que podrás disfrutar de las propiedades del vegetal.

Por otro lado, si has adquirido cilantro fresco y no vas a gastarlo todo de una vez, otra buena opción para conservarlo más tiempo es congelarlo. Pero debes hacerlo de forma correcta para no estropearlo, así que te recomendamos que sigas estos pasos. En primer lugar, deberás escaldar el vegetal para frenar las encimas de descomposición, así que tendrás que hervir agua en una olla, al tiempo que se preparará un recipiente con agua y cubitos de hielo. A continuación, separarás las hojas de los tallos para que se sequen por completo y harás porciones según las vayas a necesitar antes de guardar el superalimento en el congelador.

Por último, podrás conservar el cilantro fresco en agua. Acá deberás retirar los tallos y hojas estropeadas del vegetal, así como los restos de tierra, y lavarlo muy bien con abundante agua. Entonces, colocarás el superalimento encima de un paño o papel absorbente para retirar el exceso de agua. A continuación, llenarás un recipiente alto y de vidrio con agua para introducir el cilantro a modo de jarrón. Procura que los tallos queden bien cubiertos de agua, sobre todo las raíces en caso de que las tuviera. De ese modo aguantará más tiempo fresco, pero las hojas no deben quedar sumergidas.