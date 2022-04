Esta es la razón por la que sueñas con tu ex, según Harvard

Los sueños pueden tener distintas representaciones, hasta incluso muchas veces insignificantes o sin sentido. Más aún cuando la persona sueña con un ex amor, especialmente cuando han pasado años de la ruptura. A menudo se consideraba que esta persona todavía estaba enamorada de quien aparecía mientras dormitaba, pero un estudio de Harvard reveló los motivos verdaderos.

En el marco de una investigación desarrollada para comprender los sueños en un contexto de pandemia, cuando la población estaba atemorizada por el coronavirus, se descubrió el significado de los sueños con ex parejas. “Soñar con una persona en particular que te importaba meses e incluso muchos años atrás no sugiere que estés suspirando por ella en secreto”, expresó la experta Deirdre Barrett, quien encabezó la investigación.

Así mismo, la especialista explicó que existen diferentes factores que pueden desencadenar en soñar con un antiguo amor. Es que de acuerdo a lo que explican desde Harvard, al dormir el cerebro se encuentra en estado donde las áreas visuales están mucho más activas que cuando estamos despiertos y, en promedio, las áreas emocionales están un poco más activas.

En sintonía, la investigación determinó que las causas de los sueños pueden partir desde un aniversario, un divorcio o una mala experiencia en el amor. Aunque también se podría originar a partir de una reacción acerca de cómo nos sentimos actualmente con aquel viejo amor. Sin embargo, nada está relacionado con un posible afecto e intento de querer reanudar ese antiguo vínculo. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta otros factores que inciden en esta etapa que se presenta al dormir, como la ansiedad.

Foto: Pixabay

“Todos los sueños de ansiedad no son pesadillas. Por lo general, reservamos la palabra pesadilla para los sueños en los que alguien simplemente se siente abrumado por el terror, a diferencia de cuando la ansiedad domina el sueño. Pero las pesadillas traumáticas son realmente una cosa en sí mismas. No parecen tan oníricos como los sueños”, reveló la especialista de Harvard, haciendo referencia a uno de los males psicológicos más normales en cualquier persona, que puede causar horas y horas de reflexión y despertar temores olvidados.