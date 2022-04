¿Cómo reconocer un ataque de ansiedad? 5 síntomas comunes y cómo salir de un episodio

En la actualidad no debería ser un tabú hablar de las afecciones mentales, ya que muchas de estas se pueden presentar en cualquier etapa de nuestra vida, por lo cual, al no hablar de ello caemos en un círculo de vulnerabilidad que puede provocar estragos en caso de que alguien que queremos o incluso nosotros mismos, comencemos a presentar síntomas que no reconocemos.

Por ello, en esta ocasión te decimos cuáles son algunos de los síntomas más comunes de la ansiedad, aunque te recomendamos que en caso de que sospeches que sufres este padecimiento, lo mejor es que vayas con un especialista, pues en muchas ocasiones, la sintomatología puede encajar con otros trastornos o ser parte de uno de varios padecimientos.

5 síntomas comunes de un ataque de ansiedad

Las personas que sufren algún tipo de trastorno de ansiedad suelen tener con frecuencia preocupaciones y miedos intensos, sobre situaciones diarias o determinadas. En este sentido, conviene aclarar que la ansiedad se puede presentar por diversas razones y su caracterización atiende a diferentes tipos, como las fobias o el trastorno de ansiedad social.

En cualquier caso, el pánico que genera la ansiedad puede interferir con tu realización de actividades cotidianas, ya que al ser motivado por un estímulo externo, es difícil de controlar, haciendo que las situaciones que lo generan se perciban mucho más peligrosas o largas, de lo que realmente son.

Por ello es importante que si presentas uno o varios de los siguientes síntomas con frecuencia, consideres la posibilidad de visitar a un especialista que te pueda dar un diagnóstico más certero:

Presión y dolor en el pecho, abdomen o ambos Sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe Aumento del ritmo cardíaco (taquicardia) Respiración acelerada (hiperventilación) o dificultad para respirar Sudoración repentina o escalofríos

¿Cómo salir de un episodio de ansiedad?

Lo esencial es tratar de controlar tu respiración, ya que con esto regularás tu ritmo cardiaco y las sensaciones físicas que provocan estos episodios podrán ir disminuyendo paulatinamente.

Con la finalidad de generar un entorno cómodo puedes aflojar la ropa, encontrar una postura relajada y fijar la mente en una imagen tranquilizadora. Incluso puedes tratar de enumerar diez objetos que haya a tu alrededor y diez emociones que estés experimentando, ya que esto te permitirá centrar tus pensamientos en algo que no sea el detonante del episodio de ansiedad.

De acuerdo con la Clínica Mayo, algo que que se puede hacer para prevenir un ataque de ansiedad es evitar ciertos lugares o situaciones que sepas generan estos episodios. Aunque, ya que muchas veces este tipo de situaciones se te presentarán más de una vez en la vida, lo mejor es que acudas con un especialista, quien te puede ayudar a superar estos miedos por medio de terapias o incluso medicación.

