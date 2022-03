El truco para conservar el aguacate por más tiempo

El aguacate es uno de los frutos más completos que podemos encontrar dentro de la alimentación, a tal punto de ser considerado un superalimento. Sin embargo, también es un producto natural que se descompone fácilmente si no es conservado de la manera correcta. En este contexto, te enseñaremos un truco para que puedas conservar la palta por más tiempo.

Este superalimento es central dentro de la alimentación sana ya que contiene grasas saludables únicas y también un amplio abanico de nutrientes. Entre los principales podemos destacar vitamina K, C, B5, B6 y E, potasio y ácido fólico, las cuales benefician ampliamente el sistema muscular, inmunológico y nervioso. Aunque, como se mencionó anteriormente, el aguacate se oxida rápidamente una vez abierto, y se echa a perder, y por más que su gusto no se altere, su color sí, y ya no es tan sabroso a la vista.

Por lo tanto te contaremos un truco fundamental para que tu aguacate tenga un aspecto delicioso, incluso una vez cortado. Habitualmente, con cierto grado de desconocimiento, los consumidores aplican algunas técnicas sin dar en la tecla. Es que en ocasiones suelen probar con dejar la mitad de la palta con la semilla adentro, envolverla con un film transparente y colocarla en la heladera, pero esta solución solo es efectiva a corto plazo.

Otra técnica que usan quienes abren el aguacate para agregarlo a su alimentación y guardan el resto es la de impregnar la superficie de la palta con gotas de limón. El inconveniente de este truco, es que si no te gusta el sabor de la palta con limón o no es parte de tu receta, tendrás que quitar el sabor amargo del cítrico raspando la primera capa, desperdiciando bastante de este preciado producto.

Foto: Pixabay

Es por ello que te daremos el truco exacto para conservar el aguacate sin desperdiciar una ración o alterar su sabor y modificar la alimentación. El sistema más efectivo y más sencillo de todos es el de conservar la mitad de la palta en un envase hermético con agua potable en su interior, y, de manera opcional, rociarla con unas gotas de limón. Con este truco el alimento ya no estará en contacto con el oxígeno que hace que se oxide, ya que no solo estará cerrada herméticamente, sino que además protegida por el agua.