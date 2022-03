Chicas curvy: 5 trajes de baño ideales para lucirte esa Semana Santa

Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con ella inicia uno de los periodos vacacionales ideales para darse una escapada a la playa o visitar los mejores lugares del país para disfrutar desde la alberca y si aún no tienes idea de qué usar para la temporada, estas cinco ideas de trajes de baño te salvarán de un apuro.

Pues sabemos mejor que nadie que las chicas curvy también quieren lucirse y presumir su figura en una de las semanas más importantes del año, pero al igual que todo en el mundo de la moda, los trajes de baño siguen ciertas tendencias que nadie se querrá perder.

Y para ello recopilamos los mejores bikinis que famosas actrices y modelos curvy han usado en las últimas semanas para disfrutar de unas merecidas vacaciones; así que toma inspiración de las expertas de la moda para que esta Semana Santa no sólo luzcas preciosa, sino que también te conviertas en la gran sensación.

Azu brillante

La primavera y el verano estarán llenos de los colores más brillantes como el azul, verde, rojo o amarillo y la actriz Barbie Ferreira lo sabe mejor que nadie, pues hace unos días se lució con un precioso bañador de dos piezas con el que arrebató suspiros de sus millones de fans.

De acuerdo con la famosa, el corte ideal de este traje de baño es una braga de tiro medio; mientras que el top conserva el clásico corte triangular. Pero para lucir aún más bella, la también modelo curvy agregó un par de accesorios como lentes oscuros y collares, además de una cadena para la cintura.

Sombreros y vestidos en crochet, así te debes vestir esta primavera para lucir a la moda

Very Peri con estampado

Este 2022 no puedes ir a la playa sin lucir el color del año: Very Peri de Pantone. Y la modelo Ashley Graham tiene el diseño perfecto que ha usado desde el 2020, pero no podemos negar que es ideal para esta Semana Santa.

Pues además del color, tiene el estampado tropical que queda como anillo al dedo a la temporada. Además, su diseño es uno de los favoritas de muchas chicas y mujeres, ya que la braga tiene las famosas cintas para amarrar a los costado; mientras que el top tiene un corte rectangular con listones para ajustar en el cuello y espalda.

Trajes de baño completos

Para las chicas que no son amantes de los bikinis, los trajes de baño completos son una excelente opción que puede variar mucho de diseño en diseño, pues algunos son tipo strapless, otros con tirantes y algunos más con mangas largas o de olanes.

Nuestra recomendación es jugar con los diseños y colores y apostar por aquellos con estampados, pues quedan fantásticos en esta primavera. Asimismo, buscar bañadores con detalles le hará lucir un toque extra de estilo, un buen ejemplo es el siguiente modelo en el que un tejido ayuda a marcar un escote hasta la altura de la cintura.

Bibikis rojos

Por su parte la modelo Paloma Elsesser, quien también es amante de los bikinis, sabe que el rojo es uno de los colores que nunca pasará de moda y que es ideal para arrebatar las miradas de todos desde la playa. Por si fuera poco, tiene el secreto perfecto para que incluso las chicas curvy más penosas puedan lucirse con estilo en traje de baño.

Ya que además de su braga de tiro alto, agrega a sus looks pareos que pueden dar mayor seguridad a quienes los usan en la playa.

En neón

Como te hemos contado en varias ocasiones, los colores neón son la gran sensación para la temporada primavera-verano y en la playa lucen mejor que en cualquier lado. Para ello puedes buscar trajes de baño completos o bikinis de un mismo tono intenso con el que todos te voltearán a ver.

Por el contrario, puedes seguir los consejos de Barbie Ferreira y mezclarlos con negro para crear el contraste perfecto.

Foto: Instagram @barbieferreira)

SIGUE LEYENDO

Livia Brito y los 5 trajes de baño perfectos para destacar tu figura y disfrutar la primavera | FOTO

Kendall Jenner y Barbie Ferreira confirman que las coletas altas están de regreso para esta primavera

Baggy jeans son el básico que necesitas para lucir a la moda esta primavera