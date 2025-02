50 frases para protestar con carteles el 8 de marzo

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha emblemática para visibilizar las luchas históricas y actuales de las mujeres y diversidades de género. Es un día en el que las calles se llenan de voces, de consignas, de colores, y sobre todo, de carteles que exigen justicia, igualdad y el fin de la violencia.

De esta forma, las frases que se eligen para plasmar en los carteles se convierten en herramientas poderosas para transmitir mensajes claros, concisos y movilizadores. Pero, más allá de la protesta visual, cada una de estas frases está cargada de significados que resuenan con las realidades cotidianas de millones de mujeres y disidencias en todo el mundo.

Según expertas en materia de género, es fundamental comprender que el lenguaje tiene un poder transformador, por lo que las consignas que circulan en el Día Internacional de la Mujer no son simplemente eslóganes, sino manifestaciones de una lucha profunda por el reconocimiento de los derechos humanos y la dignidad.

¿Cuáles son algunas frases inspiradoras del feminismo?

Hoy en día, el 8 de marzo sigue siendo un día de visibilidad de las luchas feministas, pero con una mirada más amplia. No solo se conmemoran las conquistas logradas a lo largo del tiempo, sino que también se exigen cambios significativos en las estructuras sociales, políticas y económicas que perpetúan la discriminación de género. En la actualidad, se celebra a través de protestas, marchas, manifestaciones y actividades tanto a nivel local como global.

Tomarse un tiempo para pensar en las formas en que se pueden eliminar las desigualdades y contribuir a una sociedad más equitativa.

Fotografía: Cuartoscuro/Michael Balam Chan.

"Ni una menos, vivas nos queremos"

"El patriarcado se va a caer, lo vamos a tirar"

"El cuerpo de las mujeres no está en venta"

"Mujer, vive, lucha, grita, tu voz es la resistencia"

"No más violencias, no más impunidad"

"La sororidad es nuestra arma secreta"

"Aborto legal, seguro y gratuito"

"No nací para complacer a nadie"

"¡El machismo mata!"

"No es no"

"Si tocan a una, nos tocan a todas"

"La revolución será feminista o no será"

"Por cada feminicidio, un grito más"

"La calle también es nuestra"

"La igualdad no se pide, se exige"

"No somos víctimas, somos sobrevivientes"

"Si no hay justicia para las mujeres, no habrá paz para las autoridades"

"Mujer, estás despertando, no te detengas"

"Vivas nos queremos, libres nos queremos"

"Tu cuerpo, tu decisión"

"Que la justicia sea feminista"

"Nos queremos libres, no perfectas"

"Nunca más sin nosotras"

"Alerta, alerta, alerta que camina, la lucha feminista por América Latina"

Prestar atención a las historias y perspectivas de las mujeres, tanto las que han logrado avances como aquellas que aún luchan por sus derechos.

Fotografía: Cuartoscuro/Carlos Alberto Carbajal.

"El futuro será feminista o no será"

"Si nos tocan a una, nos tocan a todas"

"Juntas somos más fuertes"

"Nadie pide permiso para respirar, entonces ¿por qué pedir permiso para vivir?"

"Feminismo es revolución, no moda"

"Rompe el silencio, denuncia el abuso"

"La maternidad no es una obligación"

"Cuidado, la revolución está en marcha"

"Quiero vivir, no sobrevivir"

"Hombre, rompe el pacto"

"Nada sin nosotras, todo por nosotras"

"El patriarcado es violencia, no tradición"

"Libertad para decidir sobre nuestros cuerpos"

"Mi cuerpo, mis reglas"

"La opresión tiene rostro de mujer, pero la lucha también"

"No soy tu musa, soy la artista"

"Ni sumisas ni calladas, fuertes y unidas"

"¡Existo porque resisto!"

"La igualdad no se mendiga, se exige"

"No nací para complacer, nací para vivir"

"Rebeldes, no sumisas"

"Juntas somos imparables"

"No queremos regalos, queremos derechos"

"Mis sueños no tienen género"

"No necesitamos que nos protejan, necesitamos que nos respeten"

En lugar de felicitar, es mucho más significativo contribuir a la causa y entender el contexto profundo de esta jornada.

Fotografía: Cuartoscuro/Carlos Alberto Carbajal.

¿Por qué no se debe felicitar en el Día de la Mujer?

El Día Internacional de la Mujer no debe ser un día de felicitaciones, ya que tiene un fuerte carácter de lucha y reivindicación. Esta fecha no es para celebrar a las mujeres simplemente por ser mujeres, sino para recordar las luchas históricas que han enfrentado por sus derechos. Desde sus orígenes en las protestas laborales de principios del siglo XX, el 8 de marzo ha sido un día para alzar la voz contra las desigualdades, la violencia de género y la discriminación, no para trivializar esas luchas con mensajes superficiales.

Felicitaciones sin contexto pueden restablecer importancia a los problemas reales que las mujeres siguen enfrentando, como la brecha salarial, la violencia machista, la falta de acceso a servicios de salud y la representación insuficiente en cargos de poder. El verdadero sentido de este día es reconocer y reflexionar sobre las desigualdades que persisten, y felicitar puede desviar la atención de las verdaderas demandas que el movimiento feminista sigue haciendo. No es un día de "celebrar", sino de visibilizar las luchas por la justicia.

El Día Internacional de la Mujer es un día para reflexionar, reconocer las luchas históricas y actuales, y continuar trabajando hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Fotografía: Cuartoscuro.

En lugar de felicitar, el 8 de marzo debería ser una oportunidad para escuchar, aprender y apoyar las causas feministas, pues es un día para unirse a las acciones colectivas, reflexionar sobre los avances obtenidos y asumir responsabilidad en el trabajo que queda por hacer para lograr una sociedad más justa e igualitaria. La verdadera conmemoración está en el compromiso con el cambio social y en reconocer a las mujeres no solo como sujetas de derechos, sino como luchadoras por un mundo más equitativo.