Kendall Jenner y Barbie Ferreira confirman que las coletas altas están de regreso para esta primavera

Si piensas en coletas altas probablemente la primera famosa que se te venga a la mente es Ariana Grande, pues por años fue su peinado preferido para presumir una larga cabellera; sin embargo, esta tenencia que tenía enamoradas a muchas llegó a su fin cuando la cantante poco a poco la fue transformando en una media colita.

Y todo parece indicar que la primavera de este 2022 este peinado se posicionará como uno de los favoritos de las famosas y que pronto lo verás por todos lados. Por ahora, quienes han dado una importante cátedra de cómo se deben de llevar las coletas altas son Kendall Jenner, Barbie Ferreira y Sophie Turner, pues después de la entrega de los Premios Oscar se lucieron en una fiesta exclusiva.

Vanity Fair organizó la after party a la que llegaron estas tres celebridades junto a otros famosos y los ganadores del Oscar al Center for the Performing Arts, en Beverly Hills, en donde además de lujosos y elegantes vestidos y trajes, se confirmaron las mejores tendencias de moda y belleza para este año.

Así se debe llevar la evolución de la coleta alta

El nuevo peinado de temporada tiene una gran evolución a la forma en la que Ariana Grande lo solía llevar, pues esa forma totalmente peinada hacia atrás y tal vez con un par de mechones de cabello sueltos, ahora debe lucirse de una forma más elegante para la que se debe dejar la clásica raya en medio.

La raya en medio no es nada nuevo y Kendall Jenner la ha llevado no sólo con una melena suelta, sino para semi recogidos y ahora con una cola de caballo alta. Bajo este mismo estilo apareció la actriz de "Euphoria", Barbie Ferreira, y la modelo Sophie Turner, para demostrar que la elegancia también se puede lograr con un peinado muy común.

Para lograr este peinado ideal para la primavera es necesario marcar una pequeña raya en medio de la cabeza; sin embargo, tal y como lo demostró Barbie Ferreira, ésta sólo debe medir entre tres y cinco centímetros, mientras que el resto de la melena debe estar peinada hacia atrás para lograr la coleta. Mientras que las modelos la extendieron hasta el nacimiento de la cola de caballo.

Una buena forma de crear este look digno de una celebridad es que aún con la melena suelta te guíes de esta raya en medio para dejar sueltos dos mechones delgados de cabello, muy al estilo del 2010; mientras que el resto del cabello se va peinando y recogiendo hacia atrás y a la altura deseada.

Finalmente, esos dos mechones de cabello se deben peinar hacia atrás e integrarlos a la coleta, o bien, con ellos rodear el inicio de la cola de caballo al estilo de Barbie Ferreira. Por su parte, Kendall Jenner los aprovechó para agregar un poco de volumen en la parte superior de la cabeza.

No cabe duda que este peinado será el más popular de esta primavera, así que no lo dudes más y comienza a llevarlo en todos tus looks.

