Esta técnica para manifestar traerá abundancia a tu vida, según la numerología

Si aún te consideras un inexperto en esto de la ley de atracción y técnicas de manifestación, aquí te damos una serie de recomendaciones de la tiktoker y psicóloga Natalia Muñoz, mejor conocida en Tik Tok por su cuenta tuesenciadelser.

Esta ocasión nos brinda una serie de recomendaciones para manifestar abundancia con la técnica 3-6-9, que de acuerdo con la propia influencer, quien retoma a Nikola Tesla, se trata de una combinación de números mágica que le permitirá a todo aquel que la ponga en práctica tener la llave del universo. A continuación te indicamos de qué se trata.

La técnica 3-6-9

En este método lo primero que debes tener claro es qué quieres pedirle al universo, por ejemplo, si deseas tener una nueva pareja, lo mejor que puedes hacer para que el universo sepa que darte es indicarle perfectamente cómo te gustaría que fueras. Esto implica que tengas claras sus características tanto físicas como emocionales.

Por ejemplo, si deseas que sea esta persona sea alta, de mediana estatura, complexión delgada, robusta, color de ojos, color de piel, gustos y aficiones, si te gustaría que fuera de alguna profesión en particular, si preferirías que fuera de tu nacionalidad o no, todos los detalles.

En caso de que fuera una casa, un automóvil, un nuevo trabajo, debes hacer exactamente lo mismo, dar todas las características de cómo te gustaría que fuera eso que tanto anhelas tener en tu vida.

TE PUEDE INTERESAR: Son el alma de las fiestas; estos son los signos zodiacales más carismáticos

El segundo paso es escribirlo como si ya hubiera ocurrido, esto es, "estoy muy agradecida porque tengo a un hombre comprensivo, atento, inteligente, atractivo, que me quiere y me respeta", "estoy agradecido por el trabajo que siempre soñé, hay un excelente ambiente y recibo un sueldo justo que me permite vivir cómodamente".

Finalmente, y algo que es sumamente importante para cerrar con broche de oro esta técnica es que este decreto debes escribirlo tres veces por la mañana, seis veces en la tarde y nueve en la noche, durante 45 días.

Al terminar este periodo debes tomar todas las hojas donde escribiste tus decretos y dejarlos ir, quemando las hojas y dejándolas volar en el aire o esparcirlas en la tierra o en alguna maceta de tu casa o departamento.

Al realizar este ritual debes soltar con toda la confianza de que el universo está trabajando para ti, y debes hacerlo sin apego, sin temores que provoquen bajas vibraciones en tu ser y bloqueen tu manifestación.

Ahora que ya cuentas con esta poderosa herramienta de manifestación, te toca poner manos a la obra. ¡Mucho éxito!

Sigue leyendo:

LEY DE LA ATRACCIÓN: Qué es y como aprender a aplicarla para alcanzar tus objetivos

Estos son los géneros musicales FAVORITOS de los 12 signos del zodiaco

Estos son los signos más brillantes del zodiaco; destacan en matemáticas