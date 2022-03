Este es el nutriente que no debes mezclar nunca con la vitamina C

La vitamina C es uno de los nutrientes con mayor relevancia para la salud del organismo, por lo tanto es recomendado frecuentemente. Sin embargo, un dato que pocos saben es que la mencionada vitamina, a pesar de sus propiedades, se anula ante la presencia de otro nutriente: el cobre. Según especialistas, no se sugiere la combinación entre ambos para evitar efectos adversos, especialmente en el plano de la belleza.

Podemos encontrar vitamina C en frutas cítricas, verduras, hortalizas, legumbres o frutos rojos. Por tanto, seguir una dieta equilibrada y saludable permite contar de forma constante con niveles óptimos de esta vitamina en el organismo. Al mismo tiempo, a través de suplementos vitamínicos se podrán incrementar los niveles de dicho nutriente. Siguiendo esta línea, para aprovechar estos beneficios no habrá que combinarla con cobre.

Es que la vitamina C y el cobre se anulan, incluso, la vitamina oxida las sales del cobre. Por lo tanto, en las rutinas de cuidado de la piel, que es donde habitualmente se las une, es importante no combinar productos que contengan ambos elementos. En consecuencia, en cuanto a los tratamientos del cuidado de la piel, siempre es recomendable seguir el consejo de un especialista en la materia para evitar efectos inesperados, como el que puede provocar la combinación de cobre con vitamina C.

De acuerdo a la opinión de expertos, es importante resaltar que el cobre es un mineral de gran valor para el cuidado de la piel. Es más, el cobre PCA ofrece un rendimiento de hasta 40 veces más antioxidante que la vitamina C. En consecuencia, el cobre es un mineral que ayuda a proteger la piel contra los radicales libres, tiene propiedades antiinflamatorias y actúa contra las marcas de envejecimiento.

Foto: Pixabay

Según especialistas, el cobre tiene una importante presencia en algunos productos de belleza específicos. Y aunque los fabricantes de este tipo de productos son conscientes de la importancia de no mezclar cobre y vitamina C, ya que son dos nutrientes que se anulan; desconocen su aporte por separado, inclusive obteniendo mejores resultados.