JLo revela su rutina de belleza para un cutis de porcelana

Jennifer López es la reina de la belleza, pues además de su estilo único que todo el mundo quiere imitar, tiene la rutina de skincare ideal cara tener un cutis de porcelana y recientemente compartió con sus millones de fans sus secretos mejor guardados. Y es que a sus 52 años tiene una piel perfecta, libre de arrugas, manchas y otras imperfecciones, por lo que seguramente querrás poner a prueba cada uno de sus tips.

A través de sus redes sociales, JLo se dejó ver al natural, sin una gota de maquillaje y recién salida de la cama; a pesar de ello presumió una piel brillante y súper hidratada con la que ella misma afirmó haberse sentido sorprendida, por lo que no dudó en compartir parte de su rutina de belleza para un cutis de envidia con el que resolvió la duda de muchos de sus fans: ¿Cómo es que siempre luce increíble?

Para ello basta un sólo producto, aunque la regla de oro es la "rutina y consistencia", dijo en un video de dos minutos en el que además detalló que se encuentra fuera de casa y en grabación, lo que representa un gran cansancio para el cuerpo por las horas que toma grabar un proyecto.

A pesar de ello, tiene el producto perfecto con el que su piel no reciente el cansancio ni el esfuerzo, se trata del suero That JLo Glow, con el que logra una piel brillante, humectada y lisa, tal como el cutis de una quinceañera; para la aplicación del producto es necesario poner una cantidad considerable en las palmas de las manos y comenzar a esparcirla en el rostro con su suave masaje que no deje ni un sólo rincón libre.

"Tengo que confesarles que desperté esta mañana y me quedé como 'Dios, me veo asombrosa'; asombrosa para mí y por cómo luzco por las mañanas. Dije, por Dios, mi piel está de regreso luce como rejuvenecida y tenía que contarles", dijo bromeando.

En su pequeño discurso, mientras continuaba masajeando su rostro, aseguró que se trata del secreto mejor guardado y que sin duda tenía que compartirlo con sus fans, quienes en muchas ocasiones le preguntan a la cantante cómo cuida su piel y su físico. Pues además de hacerla rejuvenecer, hace que su cutis luzca iluminado y brillante, por lo que también es indispensable usar el producto en el cuelo y por detrás de las orejas.

