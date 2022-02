Cómo aliviar la migraña utilizando jengibre

La migraña es un malestar que se manifiesta como un dolor de cabeza agudo que se presenta, generalmente, de un solo lado de la testa. Esta molestia puede estar acompañado de náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y también al sonido fuerte. Según especialistas, los ataques pueden durar horas o, en el peor de los casos, días. Es por eso que especialistas sugieren consumir remedios naturales, especialmente uno preparado con jengibre.

Entre los síntomas más habituales de la migraña encontramos aquellos vinculados a un aura, es decir a una sensación previa al dolor de cabeza o incluso se presenta levemente cuando el malestar ya se instaló. Esto incluye alteraciones visuales, hormigueo en la cara, brazos o piernas y, en algunos casos, dificultad para hablar. Por lo tanto, ante este malestar agudo, será fundamental acudir a algunas prácticas para aliviarlo, y qué mejor que hacerlo con remedios naturales.

En consecuencia, expertos sugieren consumir jengibre para aliviar la migraña. Según el Dr. Chittaranjan Andrade, profesor de psicofarmacología clínica y neurotoxicología “El jengibre crudo o los extractos de jengibre comercializados pueden ser útiles como remedios naturales para los pacientes que experimentan un episodio de migraña y que, por cualquier motivo, no tienen acceso, no pueden tomar o no tomarán tratamientos establecidos de primera línea”.

Por lo tanto uno de los mejores remedios naturales para aliviar este dolor en la cabeza consistirá en mezclar un vaso de agua y media cucharada de jengibre molido. En consecuencia, la migraña desaparecerá en el corto plazo y la persona podrá continuar disfrutando sus actividades diarias. Esto, previamente, debe ser consultado con un profesional de la salud ya que en algunas situaciones el dolor puede continuar y no probablemente no se deba a un diagnóstico de migraña, sino a algo más grave.

Foto: Pixabay

Aunque no estará de más consumir remedios naturales con jengibre, ya que no solo servirá para reducir la migraña sino para aliviar otras patologías leves, como por ejemplo resfriado y gripe. Además esta raíz contiene componentes antioxidantes que mejorarán la función cerebral y reducirá los riesgos de padecer Alzheimer.