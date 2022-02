San Valentín: 5 maquillajes para lucir HERMOSA este 14 de febrero

Enero acabó en un abrir y cerrar de ojos, y ahora todo el mundo entero comienza a realizar sus preparativos para celebrar el amor este próximo 14 de febrero, ya sea con los últimos detalles para pasar un día inolvidable, alistando los regalos o con cuestiones más bien físicas, tratando de decidir qué look o maquillaje usar que se ajuste perfectamente a la celebración.

Y es que todos sabemos que esto último puede ser de lo más difícil de hacer, ya que en San Valentín todos quieren lucir perfectos y para ello no hay mejor aliado que un buen maquillaje, pues al saber escoger los colores y productos a usar, se le da el toque final al look para arrebatar miradas y verte más sensual que nunca, al tiempo en el que no descuidas las últimas tendencias de moda.

Es por ello que nosotros te compartimos las mejores ideas para que luzcas hermosa este 14 de febrero y cautives a tu pareja desde un look super natural, hasta uno más elaborado.

Delineados como protagonistas

Desde el 2021 los delineados se han convertido en los favoritos de todos, pues el uso de los cubrebocas provoca que luzcan aún más. Lo único que debes tomar en cuenta es que debes dejar el negro atrás y adoptar por colores más vivos como el rojo y rosa que, en San Valentín, son más que perfectos.

Otro consejo es que busques un diseño con el cual dejar atrás el clásico cat eye. Algunas recomendaciones son los delineados flotantes, egipcios o underliner, sobre todo este último, ya que si los haces con color blanco seguirás la última tendencia de moda puesta por Dior.

Esta idea con corazones será tu mejor apuesta.

(Foto: @loreenmussard)

O bien, agregar un poco de brillos y diseños como pequeños besitos con un delineado underliner que puedes complementar con unas pestañas al natural, un poco de blush rosado y uno labios con labial nude o rosita.

(Foto: @alerossellm)

¡Trae de regreso los labiales!

Con la pandemia muchas personas se despidieron de los labiales, pero este día de San Valentín es perfecto para traerlo de regreso con un color rosado para crear el maquillaje perfecto y no tan cargado. Para ello realiza el clásico ahumado en los ojos, acompañado de un delineado que ayude a dar una imagen de fox eyes.

También puedes abusar del blush al recrear esta idea.

(Foto: @ozgurkorkmazzz)

¡Con mucho brillo!

La cuarta idea es un poco más clásica, pero perfecta para lucir hermosa este 14 de febrero, pues al combinar sombras rosas con un tono vino se puede crear una mirada muy sensual.

Pero lo que da el toque final a este maquillaje es un delineado negro que se alargue hasta el lagrimal, así como un delineado con brillos metálicos y unas pestañas para ser la envidia de todos.

(Foto: @maquiagemextravagantes)

En rojo, para las más atrevidas

La última idea es la opción perfecta para las personas más atrevidas, ya que tiene al rojo como protagonista tanto en las sombras como en el labial. Para lograrlo alarga el maquillaje en los ojos hasta la comisura interna del ojo y deja el delineado muy fino, asimismo trata de que tus pestañas sean la sensación; en cuanto a tus cejas, la recomendación es llevarlas al natural.

El resto es muy sencillo, agrega tu base de maquillaje de siempre, un poco e blush en los pómulos, barbilla y nariz. Finalmente, escoge un labial rojo mate.

(Foto: @bcandba)

