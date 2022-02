Sexualidad: ¿Qué pasa en el cuerpo de una mujer tras un periodo de abstinencia sexual?

¿Pasa algo si las personas con vagina dejan de tener relaciones sexuales por mucho tiempo? Muchos expertos aseguran que la abstinencia sí tiene algunos efectos secundarios sobre el cuerpo, pero ninguno de gravedad. Hoy te explicaremos algunos de ellos.

Uno de los principales es que los tejidos de la vagina dejan de relajarse como respuesta a la excitación, por lo que quienes dejen de tener relaciones por un largo periodo sentirán un poco extraño cuando lo vuelvan a hacer, pero al volver a tener una vida sexual activa eso no pasará frecuentemente.

Al respecto, el sexólogo Jordin Wiggin expuso que también hay un debilitamiento de los músculos del suelo pélvico, lo cual podría deteriorar el tono de la vejiga y ocasionar la fuga de orina y tener orgasmos de mala calidad en el futuro, pero nada que no tenga solución, como te mencionamos anteriormente.

Ninguno de los efectos es grave. Foto: Especial.

¿Cuál podría ser el peor caso de no tener relaciones?

Wiggin precisó que en el mejor de los casos podrían padecer de una disfunción del suelo pélvico, "lo que podría conducir a condiciones sexuales dolorosas siempre y cuando haya penetración", expuso. También aclaró que el líbido no se pierde por no tener relaciones, pero lo que sí podría pasar es sentir incomodidad al reanudar la actividad sexual, por lo que recomienda masturbarse de vez en cuando para que esto no suceda.

Además, estudio de 2016 publicado por el Journal of Health and Social Behavior refiere que tener una vida sexual activa podría ayudar a las personas con vagina a evitar afecciones cardíacas (como hipertensión y frecuencia cardíaca rápida), pero eso no quiere decir que la abstinencia los provoque.

Eso sí, el experto sostuvo que tener orgasmos puede afectar positivamente la actitudes de la gente, con lo cual podría haber un mejoramiento en la productividad, el sueño y muchos aspectos más.

