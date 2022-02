Copa menstrual: Todo lo que debes saber antes de comprarla

La copa menstrual se ha convertido en una de las alternativas preferidas entre las mujeres y personas menstruantes para adoptar opciones más amigables con el medio ambiente, o bien, porque simplemente no se sienten comodidad con apuestas como las toallas o tampones desechables.

Sin embargo, las dudas respecto a su uso, beneficios y desventajas causan muchas preocupaciones entre las personas que quieren comprar una, es por ello que te compartimos de forma clara y sencilla todo lo que tienes que saber antes de cambiarte la copa menstrual, pues aunque es una opción magnífica, hay muchas cosas que nadie te dice.

¿Qué es una copa menstrual?

Estos dispositivos que actualmente se venden de muchas marcas, usualmente están hechos de silicona o goma, materiales que les permiten tener esa flexibilidad necesaria para introducir dentro de la vagina y así almacene por varias horas la sangre de la menstruación.

(Foto: Pexels)

Sexualidad: Mitos y verdades de los juguetes sexuales en tu relación de pareja

Una de las principales ventajas y por la que se ha popularizado mucho en los últimos años es que la copa menstrual es reutilizable, por lo que la inversión sólo se haría una vez y de ahí hasta los próximos 10 años, pues este material quirúrgico permite desinfectarla una vez que termina el flujo de sangre, guardarla y usarla nuevamente.

A pesar de ello, te recomendamos tener mucho cuidado a la hora de comprar una copa menstrual, pues existen algunas que son desechables y por lo tanto no se pueden volver a utilizar, Verifica bien cuál es la tuya.

¿Cómo se escoge y usa una copa menstrual?

Antes de ir a alguna tienda u ordenarla en línea, comprueba cuál es el tamaño perfecto para ti, pues todas las copas tienen tallas que van de la pequeña, ideal para adolescentes, y según la marca que escojas, las encontrarás en M, L e incluso tallas para mujeres que han tenido uno o más partos.

Para saber cuál es la tuya debes saber que se mide tanto el diámetro como el largo de la copa, por lo que las tallas más pequeñas se recomiendan para las personas que no han tenido ni relaciones sexuales ni partos y en algunas ocasiones se recomienda hasta los 30 años. Por otro lado, si ya eres mamá y tu parto fue natural, debes usar la L.

Sin embargo, estos son los aspectos básicos, recuerda que cada cuerpo es único y diferente, por lo que la mejor opción para escoger tu copa menstrual es ir con el ginecólogo o te acerques con los expertos que las tienen a la veta, pues ellos también son una excelente opción para darte orientación.

(Foto: Pexels)

Deporte, despreocupaciones y... ¿manchados?: Lo que nadie te dice de la copa

Ahora bien, vamos con las ventajas y desventajas de su uso, pues aunque son una opción magnífica también puedes presentar muchos problemas (sobre todo de fugas) si no la colocas de la forma correcta, aunque sobre ese tema hay muchos videos en Internet de personas que comparten sus mejores tips para evitar derrames y manchados.

Pero comencemos por las ventajas, una de ellas es que ¡olvidarás que estás menstruando! Pues aquí sabemos mejor que nadie que con las toallas y tampones por nuestra mente sólo pasa estar pendientes en los momentos que sentimos fluir la sangre, acompañada de un miedo por mancharnos. Hecho que no ocurre con las copas menstruales, ya que como te señalamos, al colocarlas correctamente, las fugas no ocurrirán y ni siquiera la sentirás.

A pesar de ello, debes ser consciente que su colocación requiere de práctica y que es posible que la primera vez que te la coloques no todo salga perfecto, pues tanto la forma de doblar la copa y lo mucho o poco de relajado que esté tu cuerpo puede influir y provocar no tener éxito a la primera.

(Foto: Pexels)

Evita el dolor de ciática con estos 5 ejercicios fáciles de hacer

Es por ello que te recomendamos siempre respirar y hacerlo con calma, tomate los minutos que necesites y haz lo mismo a la hora de retirarla; sin embargo, en este último caso, te recomendamos hacerlo en la regadera por si no lo logras a la primera o por si a la hora de sacarla no la sostienes con la suficiente fuerza para evitar derramar la sangre acumulada.

Recuerda que el flujo depende de persona a persona, es por ello que el tiempo máximo para retirar la copa menstrual del cuerpo es de 12 horas; aunque el promedio suele ser de cada cuatro horas, pero en este corto tiempo, lo más probable es que no la llenarás por completo.

Además, es un periodo perfecto para que continúes con tus actividades diarias, ya que no sólo podrás ir a la escuela, oficina o de paseo, sino que puedes entrenar con ella sin riesgo alguno de que se mueva de lugar.

¿Y que pasa con los manchados? Debes de saber que los derrames pueden llegar a ocurrir si la copa no se coloca de forma correcta, pues no se genera el famoso "vacío" que detenga el paso del fluido. Es por ello que en muchas ocasiones se recomienda que las primeras veces que la uses, la acompañes por toallas (desechables o de tela) que eviten que manches tu ropa.

Finalmente, para su cuidado es importante que antes de colocarla y después del ciclo menstrual la hiervas de tres a cinco minutos y guardes en su estuche. Recuerda que también se venden vasos esterilizadores con los que puedes hacer este proceso.

SIGUE LEYENDO

Sexualidad: ¿Qué pasa en el cuerpo de una mujer tras un periodo de abstinencia sexual?

3 remedios naturales para aliviar los dolores de ciático

Estos hábitos te hacen subir de peso; evita hacerlos durante la noche