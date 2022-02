Bajar del volcán Paricutín, Michoacán, en monociclo es lo mejor que he hecho: Mau Otero

Mauricio Otero, mejor conocido como el chico extremo de TikTok, ha sido una inspiración para las masas por su inquebrantable espíritu aventurero y sus videos que invitan a soñar más allá de lo posible.

El joven veinteañero recientemente ha sacado su reto de 8 actividades extremas a lo largo de este 2022, la primera fue bajar en monociclo del famoso volcán Paricutín en el estado de Michoacán, y, según el influencer, aún faltan más sorpresas.

En entrevista con EL HERALDO DE MÉXICO, el deportista aseguró que si bien fue un reto que impactó en todas las redes sociales, lo cierto es que al principio no estaba seguro de lograrlo pese a su previo entrenamiento; sin embargo, aseguró que ha sido unas de las mejores cosas que ha hecho hasta el momento e insiste que viene más sorpresas para sus seguidores.

“Recientemente bajé el volcán Paricutín en monociclo y creo que fue demandante, me daba miedo, no sabía lo que iba a pasar, era algo muy nuevo en mi y para las personas porque es algo raro. Salió perfecto, salió padrísimo y creo que esa fue una de las mejores cosas que he hecho yo pero solo fue el primero”.

Asimismo, recordó que pronto anunciará su siguiente reto y explicó que para ello ha tenido que someterse a rigurosos entrenamientos físicos, pues añadió que estos retos en este momento representan toda su vida.

Sobre estas actividades, nos dijo que estas tendrán sede en México y fuera de: “Yo diría que la mitad son aquí y la mitad no. Hay uno en Noruega, Estados Unidos, Cancún, Monterrey, Veracruz, Ciudad de México y ya”.

Salvaje desde “peque”

Mau, abrió su corazón y explicó que su lado salvaje le fue inculcado desde muy niño por parte de sus padres pues, principalmente su papá, los inspiraba a realizar ejercicio jugando.

“La adrenalina me ha gustado desde chiquito, yo creo que fue culpa de mis papás. Mi papá, desde la cuna nos ponía pelotas, nos aventaba a la alberca y nos echaba maromas”.

Asimismo, destacó que todo su proyecto tiene un objetivo el cual es inspirar a los jóvenes a salir de su zona de confort mostrando en la pantalla que si él puede hacerlo entonces todo mundo puede ser capaz de intentarlo. Aclaró que no incentiva a que ellos hagan sus retos pero si alienta a hacer algo diferente a lo que están acostumbrados.

El Hawaii mexicano

El influencer no titubeó y señaló velozmente que su destino mexicano favorito es Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca, llegando a compararlo con Hawaii.

Otero aseveró que, como buen amante de la playa, su actividad favorita es el surf y que Puerto Escondido tiene excelentes lugares para practicar este deporte acuático.

“Aquí se puede surfear, es el mejor lugar desde big wave, la ola más grande de México, hasta olas chicas, pero es uno de mis lugares favoritos. Es muy parecido a Hawaii, la gente es super buena onda, todos se conocen, todo está cerquita, andas en motito a todos lados”.

Otro destino que también está dentro de sus favoritos es Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, señalando que en este lugar hay muchos lugares para hacer senderismo, explorar las cascadas, playas, paracaidismo, avistamiento de ballenas, buceo y demás.

Invitación a seguidores

Al serle cuestionado sobre si pensaba incluir, de forma presencial, a sus seguidores a sus retos, Mau contestó que en efecto, es algo que tiene contemplado pues planea tener relación más estrecha con sus fans y que lo puedan seguir de cerca en esta aventura.

“Cuando estaba armado el plan, uno de los road map es entrenar, hacer el reto, invitar a seguidores a que puedan estar conmigo en el reto, de alguna forma integrarlos, no que hagan el reto para no poner en riesgo a nadie pero sí que estén cerca”.

Mau y María a la aventura

Recientemente Otero y María Malibrán (la influencer de rodeo más importante a nivel global) se unieron para fusionar sus dos pasiones: el deporte extremo y caballos, dando como resultado esquí jalado por un potro.

En el video se observa a Mau demostrando sus habilidades acuáticas mientras María presume su destreza como jinete. El clip ya está disponible en el tiktok de @mauoteroo y @mariamalibran.

