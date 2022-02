¡No lo hagas! 3 errores que cometes en el desayuno y que afectan tu salud

En muchas ocasiones hemos escuchado que el desayuno es el alimento más importante del día. Y la frase no podría ser más certera. Nuestro primer consumo del día debe ser suficiente, completo, balanceado y proveer de enegía a nuestro organismo para cumplir con todas las funciones que tendrá en el día.

El desayuno nos podrá proveer de energía y nutrientes, pero también podrá ser contraproducente si no se hace de manera correcta, en un horario estable y con los elementos necesarios para que cumpla con su labor. Un buen desayuno mejora la ingesta de nutrientes como el calcio, hierro, magnesio, vitamina A y vitamina B.

Los puntos importantes que debes considerar es que el desayuno no se puede hacer más de una hora después de que despiertas y debe incluir entre un 20 y un 25 por ciento del total de calorías diarias sugeridas. Combina proteínas y carbohidratos de liberación lenta como el pan integral y recurre a los huevos, el aguacate, la fruta natural y libera por completo de las azúcares refinadas.

A continuación te decimos tres errores que cometes en el desayuno y que es muy importante que dejes de hacerlo, para tener un mejor inicio de día y una mejor salud.

Evita hacer esto a la hora del desayuno

Los errores que cometes en el desayuno

La finalidad que se debe buscar a la hora del desayuno es conseguir fuerzas para que nuestro cuerpo cumpla con sus funciones diarias, recibir nutrientes de los alimentos y cuidar la salud de nuestros órganos con lo que consumimos. Por esa razón es muy importante estar atentos a lo que comemos y evita desayunar alimentos perjudiciales para la salud.

Estos son los 3 errores que cometes al desayunar y que debes eliminar inmediatamente:

1.- Comer cereal y otros productos ultraprocesados. Estos alimentos contienen mucha azúcar añadida, no son naturales y también son más difíciles de digerir. Su aporte nutrimental es muy bajo.

2.- Otro error es excluir la proteína en el desayuno. Alimentos como huevo, aguacate y nueces son de un valor muy importante porque aportan energía y proteína que sólo podrás encontrar en estos alimentos o en la carne.

3.- Beber jugos y no comer la fruta. Y no es que beber jugos sea malo, sino que nos acostumbramos a tomar jugos comerciales, mismos que no tienen aporte de nutrientes y llevan mucha azúcar añadida. Por eso, es mejor comer la fruta directamente o hacer jugos de fruta naturales.

En ocasiones, esta rutina nos tomará un poco más de tiempo para cumplirse, pero es muy importante hacerlo, separar unos minutos para cuidar nuestra salud y comenzar el día a día con mucha fuerza y saludables.

Comer la fruta entera es la mejor forma de ingerir estos alimentos

