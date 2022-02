Literatura Infantil: 3 Libros para aprender sobre diversidad sexual

Actualmente, la diversidad sexual es un tema de suma importancia en la sociedad y dentro de las familias. En años recientes, las comunidades LGBT han alzado la voz para vivir plenamente en libertad su vida y hacer respetar sus preferencias como cualquier otro joven o adolescente.

La literatura es una de las actividades más positivas para el aprendizaje y desarrollo de los más pequeños, pues expertos aseguran que mediante los libros los niños aprenden a reconocer sus propias emociones. En este caso, hablar de sexualidad puede resultar incómodo o difícil para los padres.

Sin embargo, es un tema social con el que deben familiarizarse, no solo para su adolescencia, sino para que crezcan sin prejuicios y aprendan a reconocer las diferencias de las personas que son iguales a todos los demás a pesar de su orientación sexual. Checa esta lista de libros infantiles sobre diversidad sexual.

Libros infantiles para aprender sobre diversidad sexual

Billy y el vestido rosa

Actualmente, las comunidades LGBT y la sociedad en general está tratando de romper con los estereotipos de lo que corresponde a los niños y a las niñas. Además, es importante enseñarle a los niños que usar o disfrutar de algo considerado como de "mujer" o de hombre, no tiene nada de malo.



Este libro infantil sigue la vida de Billy, un niño que se pone un vestido rosa para ir a la escuela. Esto lo hace preguntarse si lo tratarán diferente o si es una chica; sin embargo, solo se trata de una prenda de vestir y no representa lo que es Billy o lo que le gusta.

El lapicero mágico

Libro infantil que habla sobre las familias de dos padres o dos mamás. Margarita es una niña cuya familia es homoparental, sus amigos Daniel y Carlos también. Sin embargo, todos ellos son amigos sin darle importancia a quiénes son sus padres, pues se tratan igual que cualquier otro niño. Juntos descubren un lápiz mágico con el que vivirán grandes aventuras.

Oliver Button es una nena

Los expertos aseguran que la orientación sexual puede presentarse de los 8 a 11 años, este libro para niños retrata la vida de Oliver Button. Él es un niño al que no le gustan las cosas que los demás chicos, le gusta recoger flores, disfrazarse y bailar en casa.



Sin embargo, su padre no lo acepta, y en el colegio lo molestan por ser diferente. Aunque no necesariamente significa que tenga una preferencias definidas, es importante enseñarles a los niños que las cosas que les gustan no debe ser objeto de prejuicios.