¿Pérdida de peso inexplicable? Este es el silencioso síntoma de cáncer de hígado

Una de las metas de muchas personas es perder paso de forma rápida y fácil ya sea por medio de la dieta o el ejercicio que de hacerse de forma responsable puede ayudar a cumplir propósitos o cuidar de la salud, según sea el caso; sin embargo, cuando la pérdida es inexplicable o no se han realizado procesos para conseguirlo puede ser una señal de alarma. A pesar de ello muchas personas dejan pasar esta señal que puede alertar sobre una larga lista de enfermedades, entre ellas el cáncer de hígado.

Es por ello que una de las recomendaciones al detectar cambios importantes en nuestro cuerpo, aún si no nos hacen pensar en problemas de salud, es consultar a un profesional que con base en una revisión o estudios dé un diagnóstico adecuado, pues como señalamos, bajar de peso sin tenerlo como propósito es el síntoma silencioso de varias afecciones y una de las más preocupantes es el cáncer de hígado en el que padecimientos como la diabetes son uno de los factores de riesgo.

Por lo anterior muchas funciones de este órgano se ven afectadas y de ahí que la lista de síntomas sea tan variada; sobre ello el Instituto Nacional del Cáncer explica que el hígado es el encargado de producir la bilis, la sustancia encarada de digerir la grasa de los alimentos, además de afectar el almacenamiento del azúcar y filtrar sustancias dañinas de la sangre para que salgan del cuerpo en las heces y la orina.

Los síntomas se presentan hasta etapas avanzadas. (Foto: Pexels)

¿Qué es el cáncer de hígado y cuáles son sus síntomas?

Aunque lo ideal es que consultes a un profesional de la salud para recibir un diagnóstico adecuado, sitios especializados como Mayo Clinic advierten sobre la lista de principales síntomas que se asocian al padecimiento y que tras detectar uno o más de ellos la valoración médica resulta indispensable, en especial cuando el paciente tiene algún factor de riesgo que puede ser desde enfermedades hasta adicciones como el alcoholismo.

Sin embargo, es importante recordar que ninguna señal se debe pasar por alto, pues al igual que otros tipos de cánceres, no suelen presentar señales de alerta hasta que la evolución de la enfermedad está en etapas avanzadas. De acuerdo con los expertos, entre los principales síntomas de este problema de salud destaca la pérdida de peso inexplicable, así como la pérdida del apetito.

Por supuesto, no son las únicas y signos más notorios que al detectar seguramente la preocupación por el estado de salud se harán notorios son un dolor en la parte alta del abdomen acompañado por hinchazón, náuseas, vómitos, debilidad y fatiga general. Asimismo, un cambio en la piel y en la parte blanca de los puede ser un síntoma del cáncer de hígado, ya que la enfermedad provoca que se pongan amarillos.

La fatiga puede ser señal de alerta. (Foto: Pexels)

Es importante resaltar que esta afección es causada por mutaciones en las células hepáticas que comienzan a crecer de forma incontrolable hasta llegar a la formación de tumores. Algunos de los factores de riesgo son la hepatitis B o C, la cirrosis que afecta al hígado, la enfermedad del hígado graso no alcohólico, enfermedades hepáticas hereditarias y la diabetes. En el caso de esta última, Mayo Clinic advierte que "las personas con este trastorno del azúcar en sangre tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de hígado que las que no tienen diabetes".

Mientras que la exposición a aflatoxinas, es decir, el veneno de mohos, así como el consumo excesivo de alcohol también pueden aumentar el riesgo que una persona desarrolle esta enfermedad. Ahora que ya conoces los síntomas del cáncer de hígado, al detectar uno o más es importante que busques atención médica.

SIGUE LEYENDO

Psoriasis, una enfermedad sin cura que estigmatiza a los pacientes por su apariencia

5 mitos del cuidado de los dientes: Esto no debes hacer para cuidar tu sonrisa, según el doctor Benavides

¿Qué es el squirt masculino? Este es el truco para llegar al punto máximo del placer