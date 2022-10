Grábatelo: cuánto tiempo debe durar el beso ideal

El beso ideal sí existe, según la ciencia y distintas vertientes que se han encargado de demostrarlo. Si alguna vez te preguntaste cómo besar mejor, un terapeuta de relaciones (psicólogo estadounidense John Gottman) reveló cuanto tiempo tiene que durar ese beso y cómo debería ser para despertar distintas sensaciones en la otra persona.

En este marco, si nos preguntamos cómo besar mejor, quienes más saben del tema afirman que no se sugiere fruncir los labios al dar el beso porque representa una mala señal, como si fuera un acto forzado e involuntario. En consecuencia, es fundamental usar todo el cuerpo al momento de besar. El objetivo es usar las manos para tocar la cara, los brazos o el cuello del compañero o la compañera.

Además, para dar el beso ideal, se aconseja deshacerse del miedo de hacer ruido. Esto se debe a que el cuerpo puede sentir una serie de emociones que pueden hacer que emitas sonidos, por lo tanto no debemos reprimirnos. En consecuencia, se sugiere no reprimir el deseo y el placer para demostrarle a la otra persona lo que realmente sentimos. Es vital no avergonzarse.

En lo que respecta al tiempo del beso perfecto, la ciencia y el propio psicólogo afirman que (en base a un estudio de relaciones románticas) debe durar seis segundos. Este es el tiempo mínimo que te permite crear una conexión real entre las dos partes. En la medida de lo posible, las parejas que vivan juntas o se vean cotidianamente, deberán repetir este beso a diario.

Foto: Pexels

En este marco, siguiendo los consejos para dar un beso ideal, la ciencia afirma que este acto podrá cambiar todo en una relación romántica ya que la pareja se sentirá más cerca. Por lo tanto, si te preguntás cómo besar mejor, es vital mantener esta regla de los seis segundos. Esto logrará una conexión emocional más profunda.