Día de Muertos: Maribel Guardia presume el look de Catrina más sensacional para mujeres maduras

Las festividades de Halloween y Día de Muertos ya están aquí y con ellas también llega la temporada de disfraces ya sea para una reunión del trabajo, familiar o una fiesta con amigos en donde hay que presumir la creatividad y el estilo; sin embargo, sabemos mejor que nadie que dar con el look perfecto puede ser un problema, en especial si no se quiere gastar demasiado dinero en encontrar los atuendos más terroríficos. Afortunadamente, existen muchas alternativas con las cuales conseguir ser la mejor vestida y para ello no hay mejor alternativa que recurrir a lo tradicional, como es el caso de una Catrina.

Aunque un look de Catrina también puede ser muy elaborado con faldas largas y amponas, además de sombreros grandes y con plumas, no siempre hay que apostar por lo más elaborado para lucir espectacular y eso lo acaba de confirmar Maribel Guardia. Por medio de redes sociales, la actriz y cantante compartió su outfit perfecto para causar sensación este Día de Muertos y además enseñó como ahorrar dinero y aún así lucir espectacular.

Para su atuendo, Maribel Guardia apostó por un vestido entallado en color negro con el cual resaltó su figura, además que para entrar en personaje se lució con un escote strapless con el cual no sólo dejar los hombros al descubierto, sino también poder usar unas mangas con olán que caen sobre los hombros, un detalle perfecto para recuperar el glamur de las Catrinas. Asimismo, agregó unas sandalias para crear un atuendo monocromático que pueden usar todas las mujeres maduras, ya que se tratan de prendas básicas del guardarropa.

Así te puedes disfrazar con ropa de tu clóset. (Foto: IG @maribelguardia)

Claro que para imponer moda y robarse todas las miradas aún en un disfraz y de no ser amante de los vestidos, una blusa y pantalones en color negro ayudarán a tener el mismo resultado. Por supuesto, todo esto solo es una parte del atuendo fácil y rápido de crear para esta temporada, pues si algo dejó en claro la actriz y cantante es que el resto está en manos de un maquillaje de impacto con el cual recrear la imagen del esqueleto del personaje y con el cual también recuperar una imagen muy femenina.

De acuerdo con Maribel Guardia, una buena forma de hacerlo es llevar el rostro entero con maquillaje tanto en las zonas en las que los huesos se deberían marcar, como en los que no y es que en estas partes se pueden agregar todo tipo de diseños para que el toque final lo tenga el glitter o la pedrería, especialmente en la frente y en las áreas más cercanas a los ojos.

El truco que siguió la famosa para lucirse como nunca es aplicar sombras negras en los ojos para crear profundidad; mientras que para una mirada de impacto, unas pestañas largas y llenas de volumen son pieza clave. Asimismo, aplicó rubor rosa en la zona de las ojeras, extendido hasta la parte superior del rostro para iluminar y conseguir resaltar los ojos. En lo que respecta a la zona de la frente, con un crayón blanco basta con trazar diversas formas imitando un tocado.

¿Te animas a robarle el look? (Foto: IG @maribelguardia)

Lo que más llamó la atención del look para Día de Muertos de Maribel Guardia es que para darle el toque final de Catrina basta con trazar una línea negra siguiendo la forma natural de los labios y extenderla por debajo de los pómulos para conseguir el efecto de la quijada. Finalmente hay que darle forma a los dientes con color blanco y detalles en negro.

Aunque este maquillaje es el más famoso, siempre puedes buscar ayuda de tutoriales en los que te digan el paso a paso de la técnica para conseguir una imagen muy realista y que se salga de las formas más convencionales; otra alternativa más es el que presumió hace unos años Danna Paola y que sigue en tendencia. De esta forma también te podrás ahorrar unos cuantos pesos y lucir espectacular.

No olvides que aunque es una idea perfecta para mujeres maduras, un look como este siempre se puede conseguir sin importar la edad; el truco está en apostar por los básicos del guardarropa y de un maquillaje perfecto. Aunque si esta tendencia no te convenció, puedes consultar nuestras recomendaciones para disfraces de última hora que sin duda te salvarán de un apuro este Halloween o Día de Muertos.

