Belleza: Prueba estos 5 peinados que te harán lucir más joven

La forma de llevar el cabello puede hacer que luzcas completamente diferente, pues un peinado correcto es ideal para resaltar o esconder algunos rasgos muy marcados del rostro, es por ello que saber qué te favorece y qué no, puede ayudarte a lucir más joven sin que tengas que hacer un cambio radical de look.

Y aunque hoy en día la edad dejó de ser un factor para decir "ya no estás a la moda", hay quienes aún buscan darle ese toque lleno de juventud y frescura a su día a día y qué mejor para ello que los peinados. Es por ello que te compartimos cinco ideas para que las pruebas ya mismo.

No importa si tienes el cabello natural y con algunas o muchas canas, o si está cubierto por tintes monocromáticos o con mechas que iluminen el rostro, todas estas propuestas son ideales para llevar en cualquier ocasión. Además, son muy fáciles de hacer y no sólo te harán lucir más joven, sino que te convertirán en la sensación entre el resto.

MODA: 3 peinados para cabello con canas y lucir increíble

Cola de caballo

Un peinado clásico que se ve perfecto a cualquier edad es la cola de cabello, sin embargo, para que otorgue ese aspecto lleno de juventud que estamos buscando, es necesario que dejes algunos mechones de pelo suelto, para dar un toque más casual y relajado.

En cuanto a la altura de la cola de caballo, te recomendamos evitar las coletas bajas y en su lugar optar por llevarla a la altura de las orejas o un poco más alta; mientras que para prevenir un aspecto muy recogido, puedes jugar con la parte de enfrente con el fleco o con una linea lateral que rompa con el relamido.

(Foto: @cortinas_de_pelomdp)

Cabello suelto con ondas

Si eres de las amantes de la moda sabrás que las ondas están de regreso y lucen magnificas en cabelleras largas, por lo que es la opción perfecta para lucir elegante y con el cabello suelto. Además esta tendencia ganó popularidad en las últimas semanas luego de ver a Sarah Jessica Parker en "And just like that".

Y es que el volumen que generan las ondas dan ese aspecto perfecto y joven.

(Foto: @sarahjessicaparker)

Raya en medio

Por otro lado, las que son más atrevidas y que no sólo aman el cabello suelto, sino recogido también, pueden optar por llevar la infaltable raya en medio que queda perfecta para las caras redondas y ovaladas.

Pues uno de los efectos por el que nunca pasan de moda los peinados con una raya en medio es por el efecto rejuvenecedor que otorga al rostro al disimular y dulcificarlo, al mismo tiempo en el que brinda una imagen sofisticada de quien la lleva.

(Foto: @cher)

Mechas money piece: El efecto de color que rejuvenece y es tendencia en 2022

Flecos

Los flecos también son perfectos para rejuvenecer el rostro y este 2022 están dentro de las tendencias favoritas para el cabello; cabe destacar que tienen muchas formas y si se combinan con un corte Bob o un Pixie, el rostro se verá aún más joven. En el caso contrario, no olvides que se ajustan a la perfección a cualquier largo de cabello.

(Foto: @krisjenner)

Chongos altos

Otro de los peinados favoritos con los chongos o moños, que se puede llevar bien recogido o con algunos mechones sueltos. Y es que son ideales para dejar al descubierto el rostro y al mismo tiempo estilizarlo.

(Foto: @sarahjessicaparker)

SIGUE LEYENDO

Balayage vs Babylights: ¿qué efecto de color es más fácil de mantener y está más en tendencia este 2022?

Adiós al balayage: éstas mechas chunky será el mejor efecto de color en 2022

MODA: 3 peinados fáciles para cabello corto ideales para mujeres maduras