Signos del Zodiaco: NASA explica si cambia mi horóscopo con el descubrimiento de Ofiuco

Después de que se anunciara un cambio significativo en el Horóscopo con el surgimiento de un nuevo signo zodiacal, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) ha compartido mayor información sobre Ofiuco, el nuevo signo del Zodiaco. Aunque hay grandes diferencias entre la astrología y la astronomía, la relación entre ambas es innegable, razón por la que la NASA ha decidido mantener una postura al respecto.

De acuerdo con la NASA, los babilonios no incluyeron una constelación en el mapa estelar que realizaron hace 3 mil años, razón por la que ahora se considera la existencia de 13 signos del zodiaco. Ofiuco, "portador de la serpiente" en latín, es considerada la décimo tercera constelación, lo que tiene una implicación directa en los horóscopos y los signos zodiacales. Según la agencia especialista, una de las razones más probables para esto es que los babilonios tenían un calendario de 12 meses, por lo que se decidió elegir tan solo 12 constelaciones.

El calendario de los babilonios está basado en las fases de la luna. Foto: Freepik

¿La NASA es especialista en astrología?

Ante las diferentes dudas externadas por parte de la sociedad a nivel internacional, la NASA aclaró que ella no fue responsable de crear un nuevo signo zodiacal, pues solo se limitó a hacer los cálculos correspondientes para comprobar la existencia de una constelación y que, además, la astrología no forma parte de sus especialidades. La agencia del gobierno estadounidense aclaró que únicamente es responsable del programa espacial civil, así como de la investigación aeronáutica y aeroespacial.

Durante sus declaraciones, la astronomía es un estudio científico respecto a lo que implica el espacio exterior. Esto, implica que tanto astrónomos como otros científicos no consideran que las estrellas ubicadas a mil años luz de distancia no tienen efecto alguno en las actividades ordinarias de la humanidad, lo que marca una diferencia total con la astrología, definida como la creencia de que los planetas y las estrellas influyen en los eventos que ocurren en la Tierra. Además, la astrología no se considera una ciencia.

¿Cuál es la nueva organización de los signos zodiacales?

Aries : del 18 de abril al 13 de mayo

: del 18 de abril al 13 de mayo Tauro : del 13 de mayo al 21 de junio

: del 13 de mayo al 21 de junio Géminis : del 21 de junio al 20 de julio

: del 21 de junio al 20 de julio Cáncer : del 20 de julio al 10 de agosto

: del 20 de julio al 10 de agosto Leo : del 10 de agosto al 16 de septiembre

: del 10 de agosto al 16 de septiembre Virgo: del 16 de septiembre al 30 de octubre

del 16 de septiembre al 30 de octubre Libra : del 30 de octubre a 23 de noviembre

: del 30 de octubre a 23 de noviembre Escorpio : del 23 de noviembre al 29 de noviembre

: del 23 de noviembre al 29 de noviembre Ofiuco : del 29 de noviembre al 17 de diciembre

: del 29 de noviembre al 17 de diciembre Sagitario : del 17 de diciembre al 20 de enero

: del 17 de diciembre al 20 de enero Capricornio : del 20 de enero al 16 de febrero

: del 20 de enero al 16 de febrero Acuario : del 16 de febrero al 11 de marzo

: del 16 de febrero al 11 de marzo Piscis: del 11 de marzo al 18 de abril

Representación de las constelaciones. Foto: Twitter @soy_502

¿Cuáles son las características de Ofiuco?

Se considera que este signo tiene varias características como la capacidad de ser humanistas y tener grandes valores para desarrollarse a nivel personal. Con ciertas similitudes entre Cáncer, Escorpio y Piscis, este signo también pertenece al elemento agua, por lo que se considera que las personas nacidas en Ofiuco son tan creativas como apasionadas y curiosas; aunque se podría tomar como defecto el hecho de que se dejen guiar más por el corazón que por la razón.