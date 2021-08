¡Atrévete a usar una prenda de control!

¿Te ha pasado que no has vuelto a usar tu vestido favorito porque tu figura no se ve como quisieras? ¡Ya no tienes de qué preocuparte! Esta marca colombiana trae las mejores prendas de control para que resaltes tus curvas y puedas moldear tu cuerpo. Fajas M&D, la marca experta en fajas, renovó su imagen para conquistar los corazones de las mexicanas y abrió una nueva boutique en la Ciudad de México, donde puedes conocer sus prendas y atreverte a moldear tu figura.

Existen momentos relevantes para acompañar tus días de una prenda de control, y por eso, Fajas M&D ha creado una faja para cada momento. Si estás próxima a realizarte una cirugía o procedimiento estético, las fajas posquirúrgicas son ideales para que tu recuperación sea más amena y puedas conseguir los resultados que tanto deseas. Dependiendo de las recomendaciones de tu cirujano o especialista podrás moldear tu figura con una faja de baja, mediana o alta compresión; éstas ayudarán a que la piel se adhiera nuevamente al músculo y a que tu cuerpo se adapte a las nuevas medidas.

También, cuentan con una línea de fajas posparto, ya que después de dar a luz se presentan cambios no sólo estéticos, sino también emocionales. Por eso esta línea está pensada en esas mujeres que desean recuperar sus medidas después de tener a su bebé, mejorar su postura corporal, aliviar la sensación de vacío en el vientre y aumenta su autoestima durante su proceso de recuperación.

Las mujeres buscan resaltar su belleza y sentirse seguras con su ropa exterior, por eso, Fajas M&D ha desarrollado una línea completa de fajas para uso diario que te harán sentir cómoda, segura y moldeada. Sin duda, las fajas no son mágicas; por esta razón Fajas M&D recomienda acompañar su uso con una rutina de ejercicios y alimentación. Para eso existe una línea de fajas deportivas que te brindarán soporte y control durante las actividades físicas. Su diseño es totalmente discreto y cuentan con los más altos estándares de calidad, para que te sientas cómoda y moldees tu figura con una compresión exacta.

Cuentan con un servicio de asesoría personalizada para que encuentres la prenda ideal, podrás recibirlo en sus tiendas físicas o a través de sus canales de atención digitales. Ahora en México, las mejores fajas de Colombia, ¡con la calidad y resultados que uno llega a esperar!

Fajas M&D te brinda curvas para cada momento y evento de tu vida. ¡Millones de mujeres ya están disfrutando de la confianza que les brinda las mejores fajas en el mercado!

