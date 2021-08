Belleza: 7 errores que todas cometemos al usar rímel, evítalos y luce espectacular

¿Si tuvieras que elegir un solo producto de maquillaje para usar el resto de tu vida, cuál elegirías? Si tu respuesta fue el rímel, esto es para ti. Gran parte de las personas que nos maquillamos deseamos que nuestra mirada cause impacto, que nuestros ojos no se vean pequeños y que el look se eleve. Sin embargo, hay algunas ocasiones en las que los resultados no salen como esperábamos o en las que cometemos algún error que termina por desesperarnos y arruinar nuestra apariencia.

Con esto en mente, debemos poner atención en los pequeños detalles, especialmente cuando se trata de nuestro rostro, pues las pestañas son de los elementos más importantes, como los labios o las cejas. A pesar de que hay muchos tipos de rímeles y que cada persona tiene sus técnicas para lograr unas pestañas dignas de revista, también hay errores que suelen más comunes de lo que imaginamos.

Realzar nuestra mirada no debe se tarea imposible. Foto: Freepik

Errores que debes evitar

Enchinar tus pestañas maquilladas: Probablemente después de algunas horas notes que el enchinado de tus pestañas desapareció, aunque esto suceda debes evitar volver a enchinarlas, pues no tomarán la forma que deseas y solo tendrán una apariencia extraña . Si buscas un rizado duradero, aplica un producto a prueba de agua.

Probablemente después de algunas horas notes que el de tus pestañas desapareció, aunque esto suceda debes evitar volver a enchinarlas, pues no tomarán la forma que deseas y solo tendrán una . Si buscas un rizado duradero, aplica un producto a prueba de agua. Aplicar muchas capas: Saturar tus pestañas de rímel no es la mejor opción si buscas darles una apariencia natural. No apliques más de tres capas para evitar los molestos grumos y los problemas al desmaquillarte.

Saturar tus pestañas de rímel no es la mejor opción si buscas darles una No apliques más de tres capas para evitar los molestos y los problemas al desmaquillarte. Tocar tus ojos constantemente: Tocar tus ojos con las manos sucias o tallarlos con mucha fuerza, además de la posibilidad de alguna infección , podría provocar el quiebre y la caída de tus pestañas.

Tocar tus ojos con las manos o tallarlos con mucha fuerza, además de la posibilidad de alguna , podría provocar el y la caída de tus pestañas. Meter aire al rímel: Esta práctica es una de las más comunes . La creencia de que para agarrar más producto debes meter y sacar el cepillo varias veces lo único que provoca es que entre aire al rímel y se seque más rápido.

Esta práctica es una de las más . La creencia de que para agarrar más producto debes meter y sacar el cepillo varias veces lo único que provoca es que entre al rímel y se más rápido. Calentar el rímel: Aunque no lo creas. Calentar el rímel puede alterar su composición, reducir su tiempo de vida y reducir su efectividad.

Aunque no lo creas. Calentar el rímel puede su composición, reducir su tiempo de vida y su efectividad. Quitar el exceso de producto en la tapa: Retirar el rímel extra en el borde del tubo genera un tapón de producto que se seca con el paso del tiempo. Ese rímel seco, entra al líquido y genera grumos que terminan en tus pestañas.

el rímel extra en el borde del tubo genera un tapón de producto que se seca con el paso del tiempo. Ese rímel seco, entra al líquido y genera que terminan en tus pestañas. No desmaquillarte: Este es el peor error que puedes cometer en términos de skincare, pues el no desmaquillarte provoca que tu piel no se regenere, lo que encapsula las toxinas que terminan por provocar acné. En el caos de las pestañas, el rímel durante las horas de sueño puede provocar que se debiliten.

Cuidar la forma en la que te aplicas el rímel es la clave. Foto: Freepik

Consejos para cuidar tus pestañas

Cada persona tiene pestañas con diferentes necesidades; sin embargo, todas debemos cuidarlas para lograr tener la mirada que deseamos. Unas pestañas bien cuidadas deben contar con una serie de características, por lo que no debes pasar por alto estas recomendaciones. Agranda tus ojos y dales la intensidad que consideres pertinente. Estas son algunas recomendaciones para que logres increíbles resultados: