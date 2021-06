¿Talco en las pestañas? Cuál es la función del producto en esta técnica de belleza

Tener las pestañas largas y gruesas es la meta de muchos hombres y mujeres, es por eso que constantemente están buscando la forma de hacer que crezcan o luzcan mucho mejor.

Este elemento abre la mirada, le dan un toque atractivo al rostro, hay muchos afortunados que nacieron con unas pestañas largas, pero si no eres de los afortunados puedes probar con varios remedios caseros.

En Internet y redes sociales se ha virilizado una técnica en donde el truco es aplicar talco en las pestañas, algunos también lo hacen con maicena, lo que hace este polvo es lograr un efecto más tupido al instante, siempre y cuando después se aplique rímel del tono de tu preferencia.

¿Cómo se hace?

Se trata de un consejo muy sencillo, lo único que se debe se hacer es tomar un poco de talco para bebé (hipoalergénico) o maicena, ponerlo en un cepillo para pestañas limpio y colocarlo de medios a puntas como si estuvieras poniendo rímel.

Es muy importante que se realice con las pestañas limpias y rizadas, después de aplicar el talco deberás poner rímel encima de las pestañas como lo hacen usualmente.

¿Es recomendado?

Aunque es una técnica que si funciona, expertos recomiendan no hacerlo constantemente, pues los ojos son una zona muy delicada, dermatólogos recomiendan no aplicar productos que no sean especifícamele para las zonas indicadas.

Lo que podrían llevar a cabo es sustituir el talco o maicena por polvo traslucido o sombra blanca triturada y seguir el mismo procedimiento.

GB