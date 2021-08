3 Libros que te ayudarán a fomentar la lectura en niños y adolescentes

El tiempo libre en pandemia puede ser una gran oportunidad para que los niños desarrollen nuevas actividades que les permitan mejorar su concentración, imaginación y tener el hábito de la lectura, checa estas recomendaciones de libros infantiles para que los introduzcas a este mundo de fantasía e historias.



Aunque en México hay un nivel muy bajo de lectores activos, los niños tienen gran capacidad para retener nuevos conocimientos, además, la literatura es capaz de saciar su curiosidad, expandir su mente con nuevas aventuras y los ayuda a cuestionarse a sí mismos el mundo que los rodea.



Iniciar un libro no es fácil, ya que debemos encontrar uno que los entretenga de principio a fin, los haga preguntarse cosas, querer saber más y sobre todo que lo disfruten y no sea una tarea impuesta.



Si no sabes por dónde comenzar, aquí las mejores recomendaciones de 3 libros que te ayudarán a inculcarles el hábito de la lectura con historias que van desde un Principito, hasta un niño que sufre de Asperger.

Fomenta la lectura en niños con estas historias

La historia interminable

Este libro infantil cuenta las aventuras de la Emperatriz, una pequeña enferma que vive en el reino Fantasía, pero que corre peligro. Solo podrá salvarlo con la ayuda de Atreyu, un valiente guerrero que pertenece a la tribu de los pieles verdes. Además, Bastian es un niño que le gusta leer, posee un libro mágico y es muy tímido.

Las páginas están llenas de aventuras con dragones, gigantes y monstruos. Bastian también resolverá varios misterios a través de su corazón.



El principito

Un clásico de la literatura para chicos y grandes, es uno de los primeros libros que puedes inculcarles. La trama gira en torno a un aviador que se pierde en el desierto. Ahí conocerá a un pequeño príncipe y tienen una charla sobre los planetas que ha visitado, así como las personas que ha conocido como un vanidoso, un rey, un hombre de negocios, un geógrafo, adultos, entre otros.



La imaginación del Principito y la historias que narran es una forma de entender el mundo de los adultos a través de los ojos de los más pequeños.

El curioso incidente del perro a medianoche

Este libro del autor Mark Haddon también es un viaje por el mundo de los adultos. Narra la vida de Christopher Boone, un chico de 15 años que sufre del trastorno de Asperger. Es muy bueno para las matemáticas, tiene una excelente memoria y es inteligente. Aunque se le dificulta entender las relaciones humanas.