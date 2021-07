Vacaciones de Verano: Estos son los DESTINOS MEXICANOS más buscados para descansar

Ya arrancaron las vacaciones de verano y cientos de mexicanos buscan alejarse de las grandes metrópolis para descansar de la monotonía, el trabajo, clases y más, por ello, hoy te traemos un listado de los destinos más buscados para visitar próximamente.

A través de un sondeo realizado por una afamada agencia de viajes, se vio que algunas parte del país son más buscadas para viajar entre junio, julio y agosto próximos.

CDMX, México

La capital mexicana siempre es un must cuando se trata de vacaciones culturales en la gran urbe. Y aunque no tiene playa, el destino cuenta con áreas verdes o colonias de moda, así como más de un centenar de museos con una rica variedad de temas nacionales o internacionales, obras de arte, problemáticas sociales, caricaturas, de entretenimiento, entre otros. Para descansar, un reciento que no pasa de moda: Gran Hotel Ciudad de Mexico.

Acapulco, Guerrero

Acapulco es una tendencia de viajes que cada vez toma mayor relevancia en México y el mundo gracias a los beneficios que brinda es el turismo Wellness, cuyo enfoque principal es lograr que las personas vivan una experiencia de bienestar que les permita reconectar con la naturaleza y lograr un equilibrio entre el cuerpo y la mente a través de actividades orientadas a la relajación. Descansa en el hotel más bonito de la bahía: Las Brisas.

Cancún, Quintana Roo

En el estado de Quintana Roo se encuentra uno de los principales destinos turísticos de México, Cancún. En este paraíso se ubica el reconocido parque Xcaret, que, además de brindarte una experiencia de relajación o de aventura, tiene una extraordinaria labor para contribuir al rescate y la rehabilitación de animales silvestres varados. Y puedes descansar en Haven Riviera Cancun.

Puerto Vallarta, Jalisco

El Malecón y todos los atractivos naturales y arquitectónicos, convierten a Puerto Vallarta en uno de los destinos turísticos más instagrameables, no solo de México, sino a nivel mundial. Además, se pueden encontrar todas las comodidades en Comfort Inn, cuyas vistas al mar son impresionantes.

