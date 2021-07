Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy JUEVES 01 de julio según tu signo

La carta de este jueves 01 de julio tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este jueves 01 de julio es la fuerza un arcano mayor del tarot Rider Waite.

Estas en un gran momento de tu vida, la presencia de esta cara viene a confirmarlo pues todo lo que ves pasar por tu mente, tienes el poder de materializarlo, has logrado conquistar tus miedos y controlar tus impulsos, pero eso sí debes de trabajar la paciencia contigo mismo pues luego te desesperas un poco.

Amor

Hay paciencia y equilibrio para volver a estabilizar las cosas pues están claro que "la unión hace la fuerza", en esta etapa de la relación habrá apoyo mutuo tolerancia y comprensión.

Trabajo

Para las personas que estén desempleadas, esta carta es de buen augurio pues revela que muy pronto podrás encontrar algo para ti, sin embargo, las personas que ya tienen empleo se sentirán un poco desesperadas pues no verán crecimiento en su área laboral.

Salud

En cuanto a salud estas muy sano, vas a tener muchas fuerzas de hacer las cosas, sin embargo, un poco de meditación le vendría bien.

bmz