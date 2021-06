Mhoni Vidente: Horóscopos fin de semana 5 y 6 de junio, predicciones de salud, dinero y amor

Este 5 y 6 de junio marcarán un fin de semana con mucha actividad por ello tienes que conocer las predicciones de Mhoni Vidente. a astróloga más reconocida tiene para ti lo que le deparan los astros a tu horóscopo en salud, dinero y amor, para que puedas tomar las mejores decisiones para tu vida.

Aries

Este fin de semana el amor estará cerca pero tendrás que ir a buscarlo, pues no ésta vez no tocará a tu puerta. También un amor te busca para regresar, pero si no lo quieres mejor déjalo pasar y sé sincero con esta persona. Este viernes ten cuidado en meterte en problemas que no son tuyos. Además, te pagan un dinero que no esperabas o por fin llegan tus comisiones.

Te reunirás con familia y amigos, ya sea para celebrar un cumpleaños o convivir un rato, disfruta este momento y déjate de preocupaciones. Tus números de la suerte son 21, 33 y 90.

Tauro

Esta semana la terminarás lleno de trabajo, pues habrá revisiones de trabajos atrasados y otras actividades, así que se paciente y coopera con tus jefes. Un familiar te ayuda económicamente para que pagues esas deudas que te quitaban el sueño.

El sábado entrarás a un concurso y estarás muy activo. Si ves algo extraño en tu piel ve al médico. Si todavía vives con tus padres, este es el tiempo perfecto para planear mudarte y ser más responsable.

Si ya tienes pareja, será un fin de semana de mucha pasión. Si estás soltero vendrá a ti un amor muy apasionado. Tus números de la suerte son 23, 19 y 08.

Géminis

Desde este viernes comenzarán los festejos y recibirás regalos que no esperaban. Regresará un amor para darte una sorpresa. En el dinero, cuídalo, no gastes demasiado, mientras que deberás organizar tus papeles de seguridad social y trabajo.

Ya tienes planes para ir a la playa en julio, así que comienzas a tomar en serio tu rutina de ejercicio o te inscribes al gimnasio, ¡no lo dejes! mejorarás tu salud.

Sábado de mucho trabajo y para poner en orden todo lo que está a tu alrededor porque el Géminis es muy desorganizado y eso hace que tenga problemas en su vida. Te busca un hermano para pedirte dinero prestado. Tus números de la suerte son 23, 10 y 87.

Cáncer

Este fin de semana te sentirás poderoso, pues tu signo le gusta mucho el éxito y siempre busca conseguirlo en cualquier área. Basta de los celos, disfruta de los buenos tiempos con tu pareja y verás que tu relación mejora. Para los que están casados celebran un embarazo o la llegada de un bebé.

Terminas de pagar tu carro o decides cambiarlo, además te compras zapatos y ropa. Mandas a fumigar tu casa para no tener plagas. Tus números de la suerte son 31, 23 y 09.

Leo

Comienzas a pensar en cambiar de casa o trabajo, pues como todo Leo necesitas estar en contante movimiento para que tu energía positiva se desarrolle más. Te buscan unas amistades para poner un negocio.

Los problemas en pareja son una constante, así que sal más a convivir. Duerme más este fin de semana y así renovarás energías. Tus números de la suerte son 03, 22 y 91.

Virgo

El viernes conocerás amores nuevos. Recuerda que a tu signo lo domina la pasión y el estar en pareja siempre. Vas con un médico para un chequeo de presión arterial o huesos.

No platiques de más tus asuntos personales ya que puedes ser víctima de chismes y empieza a seleccionar a tus amigos. Sábado y domingo para tomar un curso de sanación o irte a un día de campo. Tendrás un golpe de suerte el 06 de junio con los números 09, 33 y 27.

Libra

Ten una buena actitud ya que llegará una renovación de energía. Comienzas a tramitar un crédito para un carro y ayudas a una migo en conseguir un trabajo.

Cuidado con los dolores de muelas o ve con tu dentista. Conocerás personas muy afines a ti y no regresarás con amores del pasado porque te lo van a volver hacer. Tus números 24, 10 y 99.

Escorpión

Llega dinero extra para que salgas de tus problemas económicos, adminístralo bien. Se atento, pues se avecinan trámites de un cambio de trabajo.

Cuidado con los pleitos en fiestas, sé un poco más controlado con los vicios. Arreglas papeles de tu casa o vas con el notario. Te busca un amor del signo de Acuario o Piscis que hablará de enamorarse de ti otra vez. Los números 00, 32 y 17 te traerán suerte.

Sagitario

Este viernes será un día muy pesado pues las presiones del trabajo y el pago de deudas no termina. En tu trabajo te piden que ayudes a hacer un proyecto nuevo de ventas y eso te dejará una comisión extra.

Cuidado, alguien de tu empresa que es casado, se está enamorando de ti; procura no meterte en problemas. Tu mamá te busca por un malestar de salud; ayúdala en todo lo que necesite porque primero es la familia y después los amigos. Tendrás un golpe de suerte el 06 de junio con los números 21, 07 y 66.

Capricornio

Este viernes será de suerte para tu signo. En cuestiones de juegos de azar o lotería tus números son: 09, 33 y 27; agrega tu día de nacimiento para que personalices tu suerte. Habla con tu jefe, pues uno de tus compañeros te jugó chueco y se dieron malentendidos que pueden causar tu despido.

Si eres casado, será un fin de semana de mucha convivencia con la familia. Compras un boleto de avión para salir de viaje esta semana.

Acuario

El fin de semana cierras ciclos amorosos, así que es momento de crecer más como persona y deja todo lo negativo atrás, renuévate. Para animarte habrán muchas fiestas, así que acude para convivir y estar de mejor ánimo.

Te llega un amor del signo de Aries o Libra que hablará de formalizar la relación. Cuidado con las infecciones de transmisión sexual, ve con tu médico. Tus números 34, 00 y 91.

Piscis

Dejas atrás la mala racha que venías arrastrando desde hace tiempo. Te surge un viaje a la playa o río. Un amor nuevo entra en tu vida muy formal y con fuerza, sólo no seas tan intenso ni demuestres mucho tus sentimientos.

Te invitan a una fiesta y te divertirás mucho. Una amiga te busca para pedirte un consejo sobre un divorcio. Tendrás un golpe de suerte el 06 de junio con los números 03, 22 y 61

mfa