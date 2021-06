El paraíso de la lavanda en Arizona que debes conocer

Al escuchar Arizona, nuestra mente vuela de inmediato al Gran Cañón, sin embargo, este estado estadounidense es un paraíso turístico de impresionante geología que merece ser explorado por su historia y paisajes con ríos caudalosos, bosques, lagos y, por supuesto, una creciente oferta de turismo wellness.

Ubicada en Pine Creek Canyon Road, Terry Gorton, junto con su esposo, Rick Vesci han hecho de una granja de más de 100 años de antigüedad un edén para el cultivo de la lavanda, su amor por ella, incluso, los ha llevado a denominarlo "lovender”.

Pine Creek Canyon Lavender Farm no es una granja común, actualmente está bajo consideración para convertirse en Monumento Histórico Nacional, además, produce un sinfín de productos hechos con esta planta que van desde jabones de lavanda con coco, romero, sales exfoliantes y sanitizantes, hasta cocoa adicionada con lavanda, el complemento perfecto para el café de la mañana.

“En 2015 comenzamos con la restauración de la antigua granja, lo hicimos lo más fiel que pudimos al diseño original que concibieron John y Annie Belle, quienes fueron los primeros dueños e hicieron posible lo que hoy vemos”, asegura Terry, quien reveló que al principio no sabía nada de lavanda, “muy al principio no sabíamos qué cultivar, investigamos y nos preguntamos, ¿qué no se comería un alce? Y la lavanda fue la respuesta.

“Así fue que comenzamos a plantar y, de un momento a otro, ya teníamos 5 mil plantas”, recordó Terry. Entre las especies que cultivan se distingue la Royal Velvet y Provence, que son variedades culinarias, y Grosso, que es una de las más hermosas y aromáticas.

¿POR QUÉ ES TAN ESPECIAL?

La lavanda que se cultiva en la granja de Terry utiliza agua de un arroyo natural que fluye justo detrás de la granja. Este arroyo, alimentado por manantiales, se desvía directamente a sus cultivos, proporcionando nutrición e hidratación incomparables para la lavanda, dando como resultado gran calidad y pureza, cualidades que en pocos campos de lavanda del mundo se encuentran.

LEGADO NATURAL

Si llegas a visitar la granja podrás disfrutar de clases de cocina típica y hogareña de la zona, pero si eres curioso y quieres experimentar desde casa, en su sitio web pinelavenderfarm.com, podrás encontrar recetas para degustar un té de limón con lavanda o uno relajante con canela.

