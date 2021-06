Mhoni Vidente: Horóscopos para hoy 29 de junio; predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente te dice que te espera en el amor, la salud y el dinero, con los horóscopos para el martes 29 de junio, según tu signo del zodiaco.

Aries

La influencia de la luna creciente en este signo es de emociones e impulsos. Tus emociones estarán a flor de piel. Acuérdate que el signo de fuego tiende a ser infiel y a tener muchos amores, ya que en cada uno encuentra algo de que enamorarse. Es muy importante que te concentres en tener una sola pareja.

Tauro

La luna dará la seguridad para ser exitosos y tener estabilidad en todos los sentidos, pero especialmente en lo emocional. Tauro siempre va a estar feliz y trata de ser positivo, por eso debes ayunar más y empezar a crecer en el trabajo. Intenta soltar esas cosas negativas que complican tus días.

Es el momento para salir y conocer nuevas personas. Si tienes una mascota, ponles un listón rojo para quitarles la mala vibra que traes a casa. Tus números de la suerte son 2, 14 y 39.

Géminis

Es muy importante que seas más constante en tus decisiones. Debes empezar a madurar en cuestiones sentimentales, pero sobre todo, no tomes decisiones impulsivas. Te van a ofrecer subir de puesto o algún aumento de sueldo y será una semana de muchas reuniones, trata de no decir cosas de más.

Paga tus deudas, los nervios no se quitan comprando. Tus números de la suerte son 1, 17 y 88. Utiliza el color rojo para intenso para cortar las envidias

Cáncer

En lo económico, recibirás ese dinero extra que estabas esperando. En cuestiones amorosas, recuerda que ni todo el dinero ni todo el amor. A veces damos mucho sin esperar nada a cambio, no te entregues totalmente. Vas a conocer a alguien compatible del signo Escorpión o Piscis.

Tus números de la suerte son 9, 3 y 27. Utiliza el color azul claro o celeste, para atraer más abundancia.

Leo

La luna creciente los hace ser pretenciosos y fuertes, por eso siempre buscan que lo reconozcan y feliciten. Tendrás el ego muy elevado, pero con la recompensa debida. Trata de no caer en la presunción, para no cargarte de energías negativas y envidia.

Va a ser una semana de mucho trabajo y de dinero extra que podrás ahorrar o comprarte algo que necesitas. Trata de salir con ese amor nuevo. Te pondrás a dieta y bajarás unos kilos. Para los Leo con pareja, trata de no ser muy posesivo. Tus números de la suerte son 5, 44 y 51.

Virgo

La luna los afecta más que nada en los nervios. Su mentalidad los traiciona mucho y se autosabotean. A los Virgo se les recomienda dormir bien, pensar dos veces las cosas antes de hacerlas, no sentirse culpable por una situación que no estuvo en sus manos.

No cuestiones tanto si te ama o no tu pareja. Te quiere, pero debes quererte más a ti mismo. Terminas un negocio, para empezar uno nuevo, más en esta semana que te llega un dinero en cuestiones de trámites. Tus números de la suerte son 3, 29 y 66.

Libra

No te metas en asuntos que no son tuyos, sólo escucha y calla. Esta semana serás muy carismático y estarás en varias reuniones. Los Libra suelen enamorarse de sus amigos, pero dale oportunidad a otra pareja sentimental. El hombre libra se enamora de quien se parece a su mamá.

Será una semana de trámites en cuestiones legales. Mucho cuidado con lo que vayas a firmar, no olvides leer las letras pequeñas aunque te cueste trabajo. Los números de la suerte son 4, 15 y 56.

Escorpión

Te va llegar una nueva propuesta laboral mejor pagada, tendrás una sorpresa económica. Juega a la lotería, podrías tener un golpe de suerte este martes. No buscas una relación seria, ya que solamente quieres satisfacer tu deseo sexual.

Va a ser una semana de mucho trabajo extra- Trata de descansar bien y deja el celular al lado para que duermas a tu hora. Recibes una invitación para salir de un amor pasado, trata de no involucrarte de más, platica y cierra ciclos. Los números de la suerte son 5, 16 y 54. Usa el color verde, para atraer la fortuna.

Sagitario

Trata de estar con los pies en la tierra y no dejes volar tu imaginación. Trata de no ser tan impulsivo y busca una opinión para que no te manejes de esa manera. Esta luna te hará muy intuitivo, sabes quién te hace daño y qué quieres para tu vida, aléjate de esa gente.

Será una semana de cambios en el trabajo. Un amor nuevo se atraviesa para tener días de mucha pasión. Te van a llegar muchos regalos, no olvides ser agradecido. Tus números de la suerte son 0, 14 y 19.

Capricornio

El dinero te llegará a manos llenas, pero ten cuidado con esas malas amistades y amores interesados que sólo te buscan por cuestiones económicas. Aprende a diferenciar para que no te dejes utilizar, no prestes dinero. Si puedes, compra un coche o moto para estar usando.

La luna creciente te traerá problemas mentales, estarás en depresión fácilmente o caerás en contradicciones. Deja un poco el alcohol, los vicios y levanta tu autoestima. Será una semana de sorpresas agradables, sobre todo alguien del signo Piscis o Aries que llegará a tu vida. Los números de la suerte son 30, 33 y 25.

Acuario

Esta semana estarás rodeado de personas muy importantes en tu vida. El amor llega para quedarse. Tienes un problema, eres muy intenso y terco, trata de no caer en esas actitudes. No entiendes razones cuando te enojas. Recibirás un dinero extra por la venta de una propiedad o coche.

Ten cuidado con las envidias, recuerda que no todos son tan buenas personas como tú. Cuídate de los problemas con el intestino. Tus números de la suerte son 10, 15 y 20. Usa el color blanco para la abundancia.

Piscis

Será una semana de buena suerte en todo, la luna creciente está en tu casa. Pero también tendrás problemas en el amor por cuestiones de celos y desconfianza, trata de madurar, no siempre tendrás 20 años. Será una semana de mucho trabajo, arma una rutina en las mañanas para tener energías.

Trata de decirle a esa persona que te perdone y reconoce tu error. Acuérdate dejar los celos de lado. Tus números de la suerte son 7, 8 y 63. Usa los colores blanco y amarillo.

